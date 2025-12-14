Pajares o el colmo de los despropósitos y la ineficiencia

No basta con pedir perdón para eludir responsabilidades en una gestión desastrosa y los problemas no se corrigen simplemente con buenas palabras. Las constantes anormalidades registradas desde hace años en Pajares rebasan todos los límites y dejan al descubierto desbarajustes inexplicables en el desempeño de la estación de esquí. Es hora de intervenir para darles solución.

Esta campaña blanca empieza como terminó la anterior: envuelta en el caos. La última temporada hubo que echar el cierre con casi un mes de antelación por dos bajas médicas simultáneas en puestos clave. Ahora en solo cinco días de apertura ya estallan las dificultades. Cuando todo debería estar listo en el estreno para rendir a la perfección, el circuito de cañones de nieve artificial continúa estropeado, la telecabina abre tarde y el telesilla del Brañillín da fallos desde el primer minuto, llegando incluso a dejar colgados durante media hora a varios usuarios.

El destrozo viene de lejos. Quienes frecuentan la estación denuncian que apenas se realiza mantenimiento. La balsa que almacena agua para la innivación tiene fugas que no se corrigen aprovechando el verano. Los baches de la carretera no se reparan, se desconoce a quién compete intervenir. Nadie asume tampoco corregir la deficiente iluminación. Los desconchados y roturas sin restañar en algunos edificios transmiten abandono.

Por si fueran pocos los daños materiales, han trascendido también desavenencias laborales. La plantilla está dividida y de su discrepancia derivan vicios de funcionamiento, casos de absentismo y conflictos sindicales. La flexibilidad que exige una gestión que depende de algo aleatorio como la meteorología choca con las rigideces del empleo público.

Quinientos días de descanso

Tal cúmulo de cosas está originando disfunciones surrealistas. Hay empleados que acumulan 500 días de descanso sin disfrutar. Actividades que un departamento se niega a realizar acogiéndose estrictamente a lo estipulado en convenio las acometen superiores jerárquicos que luego son denunciados por usurpación de tareas. La última ocurrencia para superar la parálisis fue crear un nuevo puesto de dirección recurriendo a un profesional ajeno a las guerras domésticas. Un incremento del gasto en nóminas sin resultado aparente, pues ni llega la paz interna, ni el buen servicio queda garantizado.

Y como guinda a los sinsentidos inauditos, voluntad política de apostar por Pajares no falta. El Principado ha destinado diez millones de fondos europeos a mejorar la instalación en una primera fase culminada y tiene comprometido desembolsar otros siete para más adelante. A pesar del esfuerzo, nada frena el hundimiento del buque insignia del deporte de invierno asturiano, sumido en un deterioro insostenible.

Los clubes, los concesionarios, los 300 vecinos de la urbanización, la Asociación de Turismo de la Montaña Central y la Corporación de Lena no disimulan su indignación. Están hartos de denunciar atropellos. Periódicamente el asunto llega a la Junta, aunque las resoluciones duermen en el limbo. Existen informes desde 2019 que advierten de riesgos operativos en el transporte por cable. Una temeridad que campe la inacción administrativa tomándose la situación a la ligera.

Los ciudadanos sufren por partida doble. Como contribuyentes, pagando con sus impuestos los desvaríos, y como esquiadores, cumpliendo religiosamente con su abono para recibir una atención poco esmerada. Una infraestructura que debería considerarse estratégica y un puntal en los planes de desestacionalización turística de la región se ha convertido en el colmo de los despropósitos y el símbolo de la ineficiencia. Alguien tiene que arremangarse de una vez para cortar la hemorragia con la cirugía que haga falta, antes de lamentarlo o que sea demasiado tarde.