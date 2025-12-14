En tiempos convulsos, siempre sumando

Belén García es secretaria general de Satse Asturias

Vivimos momentos especialmente convulsos en el ámbito político e institucional de nuestro país y también en nuestra sanidad, donde prácticamente todas las categorías profesionales están en pie de guerra por motivos comunes y también individuales de cada profesión.

Entre estos colectivos nos encontramos las enfermeras, una profesión que mira siempre al frente y busca ofrecer la mejor atención y cuidados a las personas. Porque las enfermeras somos la profesión del cuidado y la ejercemos después de una larga formación y especialización, de cuatro a seis años, que implica la adquisición de conocimientos científicos, técnicos y éticos en la atención al paciente.

¿Cuánto valor profesional tenemos las enfermeras y enfermeros? Mucho para la ciudadanía, poco para algunos anquilosados estamentos de nuestra sanidad y casi nada para la mayoría de nuestros responsables públicos y políticos.

Pero se confunden si creen que vamos a permanecer pasivas ante los continuos agravios hacia una profesión que es absolutamente vital para la salud y bienestar general de la sociedad en la que vivimos.

Se equivocan porque, si bien es cierto que hasta hace unos años no éramos conscientes de la fuerza e importancia que teníamos dentro del sistema sanitario, ahora, los más de 300.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país sabemos perfectamente que somos el motor de desarrollo y sostén de la sanidad. Sin nuestro trabajo, sencillamente, ningún sistema de salud funcionaría.

Nuestro sistema sanitario requiere con urgencia de un cambio de modelo. El aumento de la cronicidad, las pluripatologías y la dependencia constituyen el gran reto a afrontar de los próximos años. Y en ese nuevo modelo, las enfermeras pueden y deber jugar un papel fundamental al ser la profesión que lidera la prestación de los cuidados seguros y de calidad, ya sea en los centros sanitarios, sociosanitarios y en otros muchos ámbitos de actuación (domicilios, centros educativos, empresas, instituciones…).

Las enfermeras somos clave en posibilitar una atención directa al paciente, continuada y cercana, que repercute directamente en su satisfacción y recuperación. Investigamos, formamos, educamos en salud, lideramos equipos y proyectos. También gestionamos eficazmente, optimizamos los recursos y reducimos costes al evitar duplicidades y pruebas innecesarias, mejorar los índices de altas precoces o aumentar el aprovechamiento de los equipos de infraestructura y tecnología sanitaria.

Por todo ello, nuestra formación y especialización tienen que ser debidamente reconocidas. Merecemos respeto profesional y la clasificación que nos corresponde.

Hoy podemos ver con satisfacción todo lo conseguido gracias al esfuerzo conjunto de nuestra profesión, pero lo hacemos sin ningún ápice de resignación y siendo firmes en nuestras demandas. Y, por supuesto, siempre desde el respeto al resto de profesionales con los que trabajamos en equipo codo con codo. Porque somos conscientes de que el trabajo en equipo en sanidad es esencial para ofrecer una atención segura, eficaz y de calidad, una atención más humana y centrada en las necesidades del paciente. La enfermería, siempre sumando y nunca restando.