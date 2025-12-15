... Y ciento volando

Supongo que, como yo, llevan cuenta de cuántos anuncios de inversiones importantisísimas, de muchas cifras y empleos, se vienen volatilizando en los últimos años. La última de ellas, la de la planta de coches de BYD (Barbón: "Asturias está en el radar de BYD"). Y si repasan las anunciadas para la "tierra baldía" de la Zalia xixonesa tienen unas cuantas más. Pero no son solo las expectativas, sueños o propaganda lo que desaparece, también las ayudas disponibles, por su falta de realismo económico. Entre los planes del Gobierno se halla un PERTE de descarbonización, con una suma cuantiosa de ayudas posibles, 3.100 millones. Sin embargo, la mitad de las empresas asturianas que habían acudido a esas subvenciones han renunciado a ellas: Central Lechera Asturiana, Reny Picot, Arcelor y Verot desisten por falta de rentabilidad económica de la inversión; algunas otras dudan de que puedan cumplir los estrechos plazos exigidos.

Y volviendo a los anuncios milagrosos. ¿Se acuerdan de los años que nos vienen dando la tabarra con el hidrógeno verde, la solución energética limpia? Pues bien, se ha demostrado un camelo económico, al menos, de momento. Y los proyectos anunciados, aquí y en Europa, "pinchan". En esta tierra los teníamos en Aboño, Soto y Arcelor.

Y viene ahora lo más gordo. Por incapacidad de gestión, el Gobierno va a renunciar a 60.000 millones de euros de los fondos europeos, y es posible que pierda (perdamos) parte de otros 25.000 pendientes.

El ciudadano puede pensar que estar cifras poco tienen que ver con ellos, mas nos afectan directamente, perdemos fondos para el empleo, el arreglo de edificios, la electrificación... O la entrega de los pagos a los adjudicatarios o acreedores se retrasa durante años, como esas ayudas por los incendios de 2017, que en Asturies siguen sin realizarse.

Y, en otro orden de cosas, repito aquí el llamamiento para donar sangre, cuyas reservas han disminuido notablemente.