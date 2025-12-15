Opinión
... Y ciento volando
Supongo que, como yo, llevan cuenta de cuántos anuncios de inversiones importantisísimas, de muchas cifras y empleos, se vienen volatilizando en los últimos años. La última de ellas, la de la planta de coches de BYD (Barbón: "Asturias está en el radar de BYD"). Y si repasan las anunciadas para la "tierra baldía" de la Zalia xixonesa tienen unas cuantas más. Pero no son solo las expectativas, sueños o propaganda lo que desaparece, también las ayudas disponibles, por su falta de realismo económico. Entre los planes del Gobierno se halla un PERTE de descarbonización, con una suma cuantiosa de ayudas posibles, 3.100 millones. Sin embargo, la mitad de las empresas asturianas que habían acudido a esas subvenciones han renunciado a ellas: Central Lechera Asturiana, Reny Picot, Arcelor y Verot desisten por falta de rentabilidad económica de la inversión; algunas otras dudan de que puedan cumplir los estrechos plazos exigidos.
Y volviendo a los anuncios milagrosos. ¿Se acuerdan de los años que nos vienen dando la tabarra con el hidrógeno verde, la solución energética limpia? Pues bien, se ha demostrado un camelo económico, al menos, de momento. Y los proyectos anunciados, aquí y en Europa, "pinchan". En esta tierra los teníamos en Aboño, Soto y Arcelor.
Y viene ahora lo más gordo. Por incapacidad de gestión, el Gobierno va a renunciar a 60.000 millones de euros de los fondos europeos, y es posible que pierda (perdamos) parte de otros 25.000 pendientes.
El ciudadano puede pensar que estar cifras poco tienen que ver con ellos, mas nos afectan directamente, perdemos fondos para el empleo, el arreglo de edificios, la electrificación... O la entrega de los pagos a los adjudicatarios o acreedores se retrasa durante años, como esas ayudas por los incendios de 2017, que en Asturies siguen sin realizarse.
Y, en otro orden de cosas, repito aquí el llamamiento para donar sangre, cuyas reservas han disminuido notablemente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora