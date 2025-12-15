El Gobierno avanza hacia un modelo de control de vivienda y Asturias es el laboratorio

Carolina López es portavoz de Vox en la Junta General del Principado.

España vive un momento de degradación institucional que no necesita exageraciones para resultar evidente. Basta abrir el periódico para comprobar cómo la corrupción económica, moral y política que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez se extiende como una mancha sobre nuestro país. En ese contexto, mientras la atención pública se desvía hacia escándalos y cortinas de humo, la izquierda continúa avanzando en su proyecto preferido: el desmantelamiento silencioso de la propiedad privada. Y lo hace donde más duele, en la vivienda, que es uno de los pocos espacios de libertad que aún le quedan al ciudadano.

La última medida aprobada esta semana por el Consejo de Ministros es tan simple como siniestra. El Estado compensará con dinero de todos los españoles a los propietarios cuyos inquilinos no paguen, algo que habían solicitado lo secesionistas de Junts y que ya celebran presumiendo de que "ahora será el Gobierno español quien asume el coste de los impagos". Lo que el Ejecutivo venderá como una ayuda más, es realmente un paso decisivo para normalizar que quien okupa una vivienda sin pagar tiene más protección que quien lo ha comprado con años de esfuerzo. Es convertir al contribuyente en avalista involuntario de los impagos. Es legitimar la morosidad. Es institucionalizar la okupación. El mecanismo es tenebroso. Primero aprueban leyes que generan inseguridad jurídica y miedo entre los propietarios. Protegen al okupa, dificultan los desahucios y disuaden a quien quiere alquilar. Después el Gobierno aparece como salvador prometiendo compensaciones que, por supuesto, se pagan entre todos. Es la misma estrategia de siempre: crear el problema, presentarse como solución y avanzar mientras tanto en un modelo de sociedad cada vez más intervenido.

Asturias conoce bien esa senda porque ya vamos un paso por delante con el programa "Alquilámoste". El Gobierno de Barbón se convierte en intermediario, gestor y garante de los alquileres imponiendo precios por debajo del mercado. El propietario paga la factura de las políticas ideológicas mientras la Administración presume de soluciones. Lo que se construye es un sistema que recuerda más a un arrendador estatal que a un mercado libre. Una invitación a la okupación y a que el Estado decida cuánto vale tu casa, quién puede vivir en ella y en qué condiciones.

Todo esto apesta a un intervencionismo peligroso. Y quien no quiera verlo es porque se niega a abrir los ojos. La historia ofrece advertencias suficientes. En la recién nacida Unión Soviética uno de los primeros pasos fue expropiar viviendas privadas y redistribuirlas. Las casas se fragmentaron en "kommunalki", apartamentos comunales donde varias familias sin relación compartían cocina, baño y zonas comunes. Una experiencia que se presentaba como igualitaria y que solo generó miseria y pérdida de libertad. Hoy se promueven modelos disfrazados con nombres amables como vivienda colaborativa que responden a la misma lógica.

El problema de fondo no es únicamente económico. También es moral, político y social. Se trata de decidir qué tipo de país queremos. Una España donde los jóvenes renuncien a comprar vivienda porque la propiedad se ha convertido en un lujo sospechoso. Una sociedad donde trabajar y ahorrar no tenga recompensa porque la fiscalidad y la regulación lo devoran todo. Un país dependiente del Gobierno, atrapado en alquileres eternos y sin posibilidad de levantar un proyecto vital. O bien una España libre, donde quien trabaja pueda prosperar, formar una familia y tener un hogar propio sin miedo a que se lo usurpen.

La okupación en España multiplica por tres o por cuatro las cifras oficiales. Es uno de los grandes motivos, junto a la inmigración descontrolada, la excesiva regulación y la fiscalidad vampírica, por los que el mercado inmobiliario está como está. El problema es un modelo político que se dedica a redistribuir la miseria, generar miedo y desincentivar el esfuerzo honrado.

La vivienda se ha convertido en el campo de batalla donde se decide la libertad del futuro. Y algunos ya han elegido bando.