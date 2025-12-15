Opinión
Nueva entrega de Parando en Villalpando: Un sueño de pareja
Ronquidos en la zona de confort
–Ya tamos. ¡Joaco, Joacooo!
–¿¿Eh??
–Ye sentanos nel sofa, poner la película, y quedate tu roque.
–¿¿Eh??
–Siempre igual.
-Uf. Cuando dos almas se sientan en paz…
–¿Qué ye, ho?
–Dormir xuntos ye un actu d’amor, Mariluz.
–¿Xuntos de qué, ho? Si’l que ronques yes tú, yo toi viendo la película…
–Nun hai llugar más seguru qu’unos brazos que te faen sentir como en casa.
–¿Qué brazos, oveya? ¡Si tas repantingáu como un mejillón abandonáu!
–Ye confianza, Mariluz.
–¿Que qué, ho?
-Aquí puedo liberame.
–¡Ja! Lo único que liberas son ronquíos, Joaco, qu’asustes hasta al gatu.
–¿Sabíes que si te da’l suañu cuando tas cola tu pareja ye porque tamos uníos químicamente?
–¿Que qué, ho?
–Ye una conexión.
–Sí, ho. La conexión ente’l to culu y el sofá.
–Que non, Mari, qu’el mi cuerpu cuando ta cerca de alguien que ama empieza a liberar serotonina, dopamina y…
–¿Qué dirás, manguán?
–Son hormonas de bienestar y tranquilidá.
–¿Pero cómo tienes tanto morro?
–Lo que tengo ye una sensación de paz tan profunda…
–¿Cómo ye, ho?
–Na, el mi cuerpo detecta que toi cerca de quien amo y apágase.
–Voi apagate yo pero d’un hostiazu, vas ver.
–Ye ciencia, Mari. Física cuántica emocional.
–La vieyera, dirás. ¡Mamina, lo qu’hai qu’aguantar…!
–Duérmome porque te amo, Mariluz.
–Sí, ho. Sélo yo…
–El mi cuerpo diz "Paz"… y apágase.
–Pos di-y al to cuerpo que s’apague na cama, no en metá de la película.
–¿A ti qué más te da?
–¿Pero tú sabes cuántes pelis romántiques tuvi que ver yo sola mientres tu dibes al quintu suañu?
–Tampoco tantes, eh.
–¡Toes, Joaquín! ¡Todaaas!
–Sí, ho…
–¡Hasta "Titanic"! ¡"Titanic" enterita! ¡Y ensin poder llorar a gusto porque tú tabes al llau sonando como si fundieres un submarín! ¡Menudu roncón!
–Calla un poco, Mari.
–¿Que qué, ho? ¡Güei duermes nel sofá, cagonrós!
–Cojonudo. Yá garré postura.
–¡Nun ye pa que te pongas cómodu! ¡Ye un castigu!
–Vaya, ho. Nun me castigues, vida. Que yo… Que yo…
–¿Tú qué, ho?
–Yo… Yo… Zzzz… Zzzzz
–¿Ves? Siempre igual. ¡La madre que lu sibló!
www.maxirodriguez.net
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora