Opinión
Un problema, sobre todo, de gobernanza
La gestión del poder es problemática: la política consiste en decidir entre opciones, muchas incluyen criterios de oportunidad, no pocas tienen contenido económico, en todas habrá beneficiados o perjudicados y la corrupción siempre acechará al gobernante. En los comportamientos personales de otro orden el riesgo no es menor, sobre todo en tiempos en que están cambiando patrones de conducta mientras persisten las peores secuelas del patrón anterior. En esos contextos son aún más necesarios modelos muy estrictos de gobernanza, en los que el partido en el poder ejerza, mediante personas y órganos dotados de suficiente autonomía, una implacable función de vigilancia, control y denuncia. Es obvio que cuando se confunden gobierno y partido, éste es hiperliderista y monolítico y los órganos de control no tienen peso en la estructura, se dan condiciones óptimas para que medre la indecencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora