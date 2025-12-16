Opinión
Los santos inocentes
Hablando claro sobre las balizas V16
En el informe 2015-2024 de la DGT cifra un total de mil ciento cuarenta personas que dejaron la vida en carreteras autopistas, interurbanas o urbanas por su condición de peatón.
Queda claro que a partir del 1 de enero de 2026 hay que llevar la baliza V16. ¿Pero qué es eso de V16, que ya damos por comprada desde el primer aviso?
Hay dos cuestiones, de fondo y forma. Una, se comenta y rumorea que dos agentes de la benemérita adscritos a Tráfico optaron por dar solución a personas con discapacidad motora, cuando su vehículo queda averiado en autovía no pudiendo bajarse a colocar el triángulo preceptivo. ¿Qué hacía la Dirección de la DGT?
Dos, la forma de esta loable iniciativa está en el Decreto 1030/2022 por el que se regulan los Servicios de Auxilio en las Vías Públicas, por fin desciframos lo de "V16", que apareció como un mantra, al punto de comprar cualquier lucecita sin estar homologada.
Hay que remitirse al Reglamento General de Vehículos, de 1998. Es ahí donde nos descifran la "V16". Por definición, es una señal luminosa, técnicamente "dispositivo de preseñalización de peligro".
El reglamento ya recogía que es una "comunicación al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad", luego viene de lejos la norma. ¿Por qué se tardó tanto?
En definitiva, el reglamento contempla hasta veintisiete señales (V27) que van de simbología gráfica (ejemplo vehículo para minusválido) hasta la candelaria baliza V16, que nos tuvieron en ascuas comprando a la carrera la homologada, tirando las que vendieron de tramoya, siendo culpables los que tenían obligación de alertar al usuario.
El problema social a plantear es de primero de la ESO. Sería tal que: ¿Cuanto beneficio tendrá un empresario que fabrica 28 millones de balizas V16, tantos como vehículos hay, al precio medio de Correos, entre 41,5 y 49,9 euros? Calcular incluido el precio las pilas, y cuánto nos ahorraríamos en el mercado chino.
El beneficio, incluido el IVA, es bastante causa para que nos coloquen el muñeco de "inocentes" próximo en este mes de diciembre, vistos los beneficios que deja al fisco y a quienes se les permitió engañarnos con balizas sin homologar, es decir, un fraude homologado propio de la picaresca nacional.
A ver quién se lo ocurre qué hacemos con los 28 millones de juegos de triángulos. Ese es otro problema a resolver.
