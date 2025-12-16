¿Cuál es el voto útil para frenar a Vox en Extremadura?

El muro que dijo levantar Pedro Sánchez tras las elecciones del 2023 para frenar a la extrema derecha está resultando ser una alfombra roja. Según el sondeo de Gesop para EL PERIODICO de EXTREMADURA que edita Prensa Ibérica, el PSOE va a perder definitivamente el último feudo electoral que le quedaba en España. La actual presidenta, María Guardiola rompería el empate del 2023 y le sacaría hasta 9 diputados al candidato del PSOE, el investigado Miguel Ángel Gallardo que recibe peor valoración que los líderes de IU y de Vox. Si el PP obtiene por la franja alta los resultados que prevé el sondeo y el PSOE por la baja, se puede producir un escenario que los alquimistas de La Moncloa han conseguido obviar gracias a sus voceros: Guardiola podría necesitar solo la abstención de Vox para salir elegida. Por lo tanto, el tirón de los de Abascal no les haría más fuertes, sino más débiles. Que nos encontremos ante uno u otro escenario depende ahora de los indecisos del PP y, muy especialmente de los antiguos votantes del PSOE. Si estos deciden que el mejor atajo para debilitar a Vox es el voto útil a Guardiola, la situación puede dar un vuelco. El PP tiene en sus manos dos armas para conseguirlo derivadas de la situación de debilidad que vive el sanchismo: el antieuropeísmo de una extrema derecha al servicio de Trump puede truncar el empuje ecomómico de la autonomía y el machismo incrustado en el PSOE a la vista de lo de Paco Salazar convierte a Guardiola en la candidata de las mujeres.

Extremadura concentra estos días todos los males de la política española. El PSOE de Sánchez es un artefacto que ha tenido una gobernanza basada en el culto al líder asegurado a través de tramas vinculadas a la corrupción y a la impunidad de las denuncias por acoso sexual. Esa dinámica acaba generando situaciones estrambóticas como la de Miguel Ángel Gallardo que ha pasado de ser un hombre de Susana Díaz a estar blindado por Sánchez incluso después de estar investigado, dimitir de presidente de la Diputación y forzar su entrada en la Asamblea de Extremadura para quedar aforado. El fango puede haber sido el detonante, pero el paisaje final es desértico. Por otro lado, a María Guardiola le cuesta Dios y ayuda soslayar el estilo Ayuso que sirve para ganar elecciones en Madrid, pero no en el resto de España. Feijóo, de momento lo sabe y lo respeta. Ahí puede estar la clave de la sorpresa.