Opinión
Buena y mala gente
Uno de mis filmes favoritos de toda la vida es "La princesa prometida", de Rob Reiner, con maravillosa banda sonora de Mark Knopfler. Lo primero que pensé cuando la vi por primera vez hace casi cuatro décadas (luego lo haría varias veces más) es que detrás de aquella película debía de haber un alma realmente buena, alguien en quien la inteligencia, el humor y la sensibilidad van parejas a la bondad y el amor a los demás. Tras la muerte violenta de Rob y su esposa Michele, Donald Trump la achacó a la ira desatada por la aversión del cineasta hacia él, que denomina Síndrome de Transtorno por Trump. No haré más comentarios al respecto (tampoco deberían hacer falta), solo que el día en que no sepamos distinguir la bondad de la maldad y la buena gente de la mala gente nos habremos ido directamente al infierno, que aunque esté cerrado podría ser abierto por una vez, de modo excepcional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo