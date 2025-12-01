La gente no se pone

En toda historia, tan importantes como el personaje central son los secundarios, que en la captación de públicos van rebañando los bordes, conquistando minorías. A veces basta una frase. Afronto la tercera entrega de la saga de Netflix "Knives Out" (Puñales por la espalda) con el escepticismo propio de un lector de Edgar Alan Poe y Agatha Christie poco amante de la cocina de mezclas, hasta que un personaje secundario, refugiado en una pequeña secta religiosa tras haber buscado su realización personal aquí y allá, relata en menos de un minuto su experiencia frustrada como propagandista de la izquierda. Tras describir artículo por artículo todo su muestrario o kit, concluye con la razón de su total fracaso en la captación de seguidores: "La gente está anestesiada y no se pone". De inmediato quedo enganchado por la frase, un diagnóstico en ocho palabras de la crisis de la izquierda.