Tengo grandes amigos que únicamente ven la vida con el ojo derecho. También los tengo que sólo miran por el izquierdo. En ambos casos es destacable la nitidez, la claridad con la que observan la realidad, lo que les facilita alcanzar interpretaciones contundentes y sin atisbo de dudas. Quizá ahí radique el origen de mi fracaso en el empeño de mantener ambos ojos abiertos y operativos, seguramente un error, pues cada vez estoy más convencido de que el ser humano no está preparado para ello y, en consecuencia, lo más que uno logra es verlo todo borroso, como cuando me quito las gafas en la playa para darme un chapuzón y a la salida del agua no consigo enfocar el sitio en el que dejé la toalla.

De ahí las dudas, los replanteamientos, el continuo cuestionamiento y, también, las contradicciones. Porque una mirada más amplia provoca miopía. O eso debe de ser. Y de ahí también que uno se halle cada vez más solo -lo que no es necesariamente malo- y que acabe apartándose de tantos tuertos como hay, pues continúo decidido a extraer mis propias conclusiones, acertadas o no, y me niego a seguir el dictado de otros, lo que no significa cerrarse a ideas, reflexiones y miradas diversas que pueden servir como lentes que mejoran la visión.

Eso sí, prefiero ser miope a que alguien mire por mí, una postura vital profundamente individualista que conduce sin remedio a una soledad cada vez más deseada, cada día más necesaria.

Lo que explica mi intensa preocupación por lo que veo en la actualidad con el resurgir de las imposiciones, los pensamientos únicos, los bandos uniformados, la intolerancia, la renuncia al criterio propio y el abandono de la defensa de la libertad.

El gran Desmond Tutu dijo que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”. Y ya no vigilamos. Al contrario, jugamos tanto con la tensión de las cuerdas que olvidamos la fragilidad de la construcción. Y sin libertad no habrá miopes. Únicamente tuertos del mismo ojo.