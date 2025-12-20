Bien conocida es la omnisciencia de la inteligencia artificial (IA). Animado por esta promesa de sabiduría, en la mañana de ayer pregunté a ChatGPT cómo diseñar unos premios a médicos en Asturias, uno para profesionales veteranos y consagrados y otro para jóvenes muy prometedores.

La respuesta me llegó en cero coma (o sea, en nada), como si ese intelecto superior la tuviera pensada desde los tiempos del gran Hipócrates.

En primer lugar, me felicita por la pregunta, casi como si se alegrara de que se la haya hecho: "Es una iniciativa excelente, y bien planteada con dos modalidades complementarias".

A continuación, enumera tres características esenciales para estos galardones: "prestigio, legitimidad y continuidad". Y plantea que los merecimiento que se distingan sean "claros, públicos y equilibrados entre mérito profesional, impacto social y valores éticos".

Acto seguido, ya entra en harina con una propuesta de "marco" de criterios que yo –el autor de la pregunta, vamos– puedo "adaptar al tamaño del premio y al perfil de la institución convocante".

ChatGPT habla de "excelencia profesional", de "ética y valores profesionales", de "impacto en Asturias", de "reconocimiento por la comunidad médica", de "trayectoria sostenida en el tiempo", de "contribuciones destacadas", de "liderazgo y legado", de "proyección social", de "logros precoces y consistentes", de "innovación y proyección futura" y de "compromiso y vocación".

Releeo estos epígrafes y pienso en Amalio Telenti, Paula J. Fonseca, Luis Fernández-Vega Sanz, Rebeca Lorca, María Neira y Fernando López; escruto la figura y la obra de estos seis médicos –tres ya consagrados y tres muy prometedores– que hasta la fecha han recibido el Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA, y concluyo que la elección parece adaptarse con bastante precisión a lo que nos recomienda la IA.

Luego, observo otros datos que ChatGPT aconseja tener en cuenta: "implicación más allá de lo estrictamente obligatorio", "actitud colaborativa y generosa" y "sensibilidad social y ética profesional sólida", y me reafirmo en el acierto.

Complacida con mi consulta, la IA que me asiste me plantea llevar aún más lejos su ayuda. Se ofrece a gentilmente a echarme una mano en "redactar las bases oficiales del premio", en "definir una matriz de puntuación concreta", en "ajustar los criterios al perfil de una fundación, empresa o institución concreta" y en "darle un nombre atractivo a los premios".

Y concluye con esa afabilidad que hace de la inteligencia artificial una interlocutora tan amable y comprensiva: "Dime cómo lo estás imaginando y lo afinamos".

Yo se lo agradezco. Y, por ese prurito tan típico del intelecto humano –al menos, del mío–, trato de buscar fallas a la respuesta de la IA, más que nada para tratar de dar un masaje al ego de mi presunto talento. "Ya la he pillado en un renuncio, no habla en ningún momento de...", me digo. Vuelvo a leer a GPT y me llevo un chasco: mecachis, sí menciona a los enfermos. Concretamente, dentro del apartado de proyección social de los candidatos, cuando indica que ha de tenerse en cuenta su "compromiso con pacientes, asociaciones o salud pública".

Evidentemente, ChatGPT no es un advenedizo en esto de los premios. Ya se ha leído muchas convocatorias, muchas bases, muchas justificaciones de candidaturas. En las próxima semanas, me pensaré si profundizo en mi demanda de inspiración.

Horas después de formular la pregunta a la célebre IA, asisto a la ceremonia de entrega de los III Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA. Escucho a los galardonados, reviso su currículum, observo el gesto de satisfacción de sus colegas, constato la gratitud de algunos de sus pacientes... y pienso: ChatGPT tiene mucha razón... pero el jurado que preside el doctor Alejandro Braña tiene, al menos, tanta razón y, además, razones que la razón no entiende.