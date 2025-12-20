Opinión
El trágico desconcierto de la izquierda
La izquierda se duele de que en las clases populares no pocos migren a posiciones reaccionarias en las que coinciden con las elites del dinero. Pero ¿no ocurrió algo parecido -aunque sin urnas por medio- cuando la Ilustración y sus "novatores" se vieron zarandeados por un casticismo popular que al grito de ¡vivan las caenas!, clamaba por el viejo régimen?. Y, ¿no viene de ahí, con su Guerra de la Independencia (que estalla en Madrid), la parte más prieta de la nación española?. La izquierda progresista siempre ha sido una minoría que solo era alguien aliada con la clase obrera y/o con el centro. Caída la gran industria, con sus sindicatos dentro, y escindidas las clases medias entre una parte herida y otra ascendida, la izquierda deberá rehacerse al servicio de las grandes causas de la humanidad si aspira a otra cosa que ser una muleta moderada de la derecha, como en Alemania.
Suscríbete para seguir leyendo
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: La autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
- La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor