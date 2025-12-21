La ciencia en un tuit: Armas bacterianas

Investigadores de distintos laboratorios avanzan en una innovadora estrategia contra el cáncer, la cual hace uso de bacterias modificadas genéticamente como aliadas terapéuticas. Estas cepas han sido diseñadas para transportar y liberar sustancias tóxicas de forma selectiva en las células tumorales. Los estudios indican que, al combinar esta estrategia con tratamientos oncológicos convencionales, la eficacia es significativamente mayor que la obtenida con el uso exclusivo de fármacos tradicionales.

La clave del método reside en el comportamiento natural de ciertas bacterias que prosperan en entornos con bajos niveles de oxígeno, característicos de los tumores. Al aprovechar esta afinidad, la terapia permite dirigir el tratamiento a las células cancerígenas y minimizar el daño a las células sanas.