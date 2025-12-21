Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Opinión

Amador Menéndez

Amador Menéndez

La ciencia en un tuit: Armas bacterianas

La ciencia en un tuit

La ciencia en un tuit

Investigadores de distintos laboratorios avanzan en una innovadora estrategia contra el cáncer, la cual hace uso de bacterias modificadas genéticamente como aliadas terapéuticas. Estas cepas han sido diseñadas para transportar y liberar sustancias tóxicas de forma selectiva en las células tumorales. Los estudios indican que, al combinar esta estrategia con tratamientos oncológicos convencionales, la eficacia es significativamente mayor que la obtenida con el uso exclusivo de fármacos tradicionales.

La clave del método reside en el comportamiento natural de ciertas bacterias que prosperan en entornos con bajos niveles de oxígeno, característicos de los tumores. Al aprovechar esta afinidad, la terapia permite dirigir el tratamiento a las células cancerígenas y minimizar el daño a las células sanas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
  3. Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  4. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  5. Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
  6. ¿El primer regalo para Guillermo Almada? El Real Oviedo estudia la llegada de un internacional uruguayo
  7. El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
  8. La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP

José Ramón García, "Monchu", secretario general del PSOE de Gijón: "La responsabilidad política por la corrupción deberá evaluarse"

José Ramón García, "Monchu", secretario general del PSOE de Gijón: "La responsabilidad política por la corrupción deberá evaluarse"

Pedro de Silva ve casi imposible crear en Covadonga el Museo de la Batalla que planteó hace 40 años: "Con el actual contexto de politización nacional-católica, habría extrema dificultad"

Pedro de Silva ve casi imposible crear en Covadonga el Museo de la Batalla que planteó hace 40 años: "Con el actual contexto de politización nacional-católica, habría extrema dificultad"

El abrigo de Columbia que confirma que los impermeables pueden ser cómodos, ligeros y elegantes

El abrigo de Columbia que confirma que los impermeables pueden ser cómodos, ligeros y elegantes

Políticos ejemplares para devolver credibilidad a la política

Políticos ejemplares para devolver credibilidad a la política

El día que a Cangas del Narcea le tocó el gordo de la lotería del Niño: “Fue una alegría inmensa”

El día que a Cangas del Narcea le tocó el gordo de la lotería del Niño: “Fue una alegría inmensa”

VÍDEO: El colegio gijonés de la Inmaculada celebra el Día del Antiguo Alumno y agasaja a Juan Ignacio Rodríguez Carrasco

Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones

Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones

Evento solidario en Llanes: maratón de sesiones fitness abiertas a todos los públicos

Evento solidario en Llanes: maratón de sesiones fitness abiertas a todos los públicos
Tracking Pixel Contents