Recordando al ángel calvo

El dueño de El Perolo, administración de lotería de San Pedro del Pinatar (Murcia), 4.ª de España en ventas, rendirá mañana un homenaje a Clive Arrindell, actor británico fallecido en 2024 que durante muchos años encarnó al "calvo de la lotería". ¿Quién era el calvo (el personaje, quiero decir)?, ¿un dispensador de la suerte o un ángel sin más? Hace unos días la cola ante Doña Manolita, n.º 1 en ventas, subía hasta Gran Vía, cruzando calles, y bajaba un buen tramo en dirección a Cibeles. Cuanto más vende una administración más toca en ella, no hay otro secreto, pero seguimos creyendo en los prodigios y en quienes supuestamente los operan. El calvo de la lotería nos ayudaba, con su circunspecta magia y un gesto muy medido de complicidad, a doblar un año más el inhóspito solsticio de invierno. He visto su anuncio de 2005 (el último, particularmente expresivo) para sumarme al homenaje. n