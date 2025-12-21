Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Recordando al ángel calvo

El dueño de El Perolo, administración de lotería de San Pedro del Pinatar (Murcia), 4.ª de España en ventas, rendirá mañana un homenaje a Clive Arrindell, actor británico fallecido en 2024 que durante muchos años encarnó al "calvo de la lotería". ¿Quién era el calvo (el personaje, quiero decir)?, ¿un dispensador de la suerte o un ángel sin más? Hace unos días la cola ante Doña Manolita, n.º 1 en ventas, subía hasta Gran Vía, cruzando calles, y bajaba un buen tramo en dirección a Cibeles. Cuanto más vende una administración más toca en ella, no hay otro secreto, pero seguimos creyendo en los prodigios y en quienes supuestamente los operan. El calvo de la lotería nos ayudaba, con su circunspecta magia y un gesto muy medido de complicidad, a doblar un año más el inhóspito solsticio de invierno. He visto su anuncio de 2005 (el último, particularmente expresivo) para sumarme al homenaje. n

Pedro de Silva ve casi imposible crear en Covadonga el Museo de la Batalla que planteó hace 40 años: "Con el actual contexto de politización nacional-católica, habría extrema dificultad"

El abrigo de Columbia que confirma que los impermeables pueden ser cómodos, ligeros y elegantes

Políticos ejemplares para devolver credibilidad a la política

El día que a Cangas del Narcea le tocó el gordo de la lotería del Niño: "Fue una alegría inmensa"

Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones

Evento solidario en Llanes: maratón de sesiones fitness abiertas a todos los públicos
