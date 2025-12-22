La altivezde Trump

Considero que es un error pensar que las dictaduras o los poderes absolutos (dictatoriales, incluso en entornos democráticos) se fundamentan en la locura de un solo personaje que eleva a rango de norma un desequilibrio y una perturbación que exhibe sin contemplaciones. La mayoría son dementes, pero incluso en los casos más evidentes de esta demencia existen factores geopolíticos, económicos y sociales que explican la realidad (y el ejercicio de poder) mucho mejor que la simple extravagancia mórbida. Ya tenemos suficiente literatura, de ficción y ensayística, para entender, pongamos por caso, que la perturbada personalidad de Hitler no es un argumento definitivo ni concluyente para entender el nazismo. El entramado de intereses empresariales que describe Vuillard en «El orden del día», sin ir más lejos, fue clave en el ascenso y consolidación del dictador.

En el caso de Trump, deberíamos ir a parar al deseo continuado y persistente de satisfacer no solo una megalomanía enfermiza, sino también –y sobre todo– al afán de acumular riqueza y poder y de establecer, a través de una red internacional, a estas alturas bien estructurada y sólida, una ideología reaccionaria que, más allá de la lucha contra los valores democráticos, persigue más ganancias, más beneficios, una hegemonía no solo cultural, sino también empresarial.

Dicho esto, Donald Trump es una persona «mentalmente incapacitada para ser presidente de Estados Unidos». Lo afirmó hace unos años Rob Reiner, el director de «A Few Good Men», esa película en la que el militar altivo cae en la trampa de su propia altivez. En la muerte de Reiner, asesinado, junto a su mujer, en una trágica escena familiar, Trump se ha atrevido a asegurar que la culpa era del cineasta porque sufría la enfermedad «incurable» de ver a Trump como un energúmeno. Y que ese síndrome podía provocar en los demás una ira de tal magnitud que derivaba hacia la violencia. Hay que ser muy pagado de uno mismo para pensar que eres capaz de administrar justicia divina. Tienes que pensar que eres Dios. Como mínimo. n