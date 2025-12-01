Lolo está "Delulu"

–¿Viste lo que se nos vien encima, Lolo?

–¿El qué, ho?

–Nochebuena, Navidá, la familia, les bronques, los cuñaos…

–Yo paso, Tino, esta semana voi tar "delulu".

–¿Como ye, ho?

–Que me la suda. "Delulu completu", ¿oíste? ¡Del llunes a domingu!

–Pero…

– "Delulu is the new solulu".

–¿Que qué, ho? ¿Eso qué ye?

–Ser "delulu" ye nun encarar la realidá.

–Ah, coño, entós yo llevo siéndolo dende’l 98.

–Yá, pero tu faeslo porque yes tuntu, porque nun te da la cabeza pa más. Yo refiérome a facelo adrede, Tino, conscientemente.

–¿Pero ónde sacasti tu eso?

–La mi sobrina, la Yesi, que diz qu’ella ye “delulu girl”, y consigue tou lo que quier.

–¿Pero eso cómo ye?

–Tu espera siempre lo mejor de la vida, y la vida nun va tener otra opción que datelo.

–¡Los cojones!

–¡Tu vibra, Tino! ¡Desea con toles tus fuerces!

–¿Yes faltosu?

–Non, agora soi fantasiosu.

–¡Anda, deja de chumar! ¡Nun y-eches más sidra a esti, Nicolás!

–En un mundo tan muertu yo prefiero soñar. "Delulu is the new solulu".

–A mi háblame en cristiano.

–Si deliras fuerte, Celestino, la vida faite casu.

–Sí, ho. ¡Tas tú guapu!

–Si la mi sobrina y les amigues son felices fantasiando… ¿por qué nosotros no?

–¡Coño, porque tenemos lumbago!

–Pues yo ahora mismo me imagino sin dolor.

–¿Y qué tal, ho?

–Duelme igual, pero con ilusión.

–¡Tu yes gilipollas!

–No, Tino. Yo soi "delulu". Y punto. Creo que tou va salir bien.

–¡Ye mentira! Ye tou una mierda, seamos realistas.

–¿Pa qué, ho? El realismo ye lo que nos dejó así. Nun funciona.

–¡Puf! ¡Marcho, que cuando bebes tas inaguantable!

–¡Toma otra, ho! ¡El universo te guiña un ojo!

–Quita, quita, que yá tengo yo bastantes problemas…

–Amélie tamién tenía problemas, Tino, y yera feliz.

–Amélie vivía en una película francesa y yo en un quinto sin ascensor.

– "Delulu is the new solulu".

–¡Eso nun significa nada, Lolo!

–Significar tou y nada a la vez. Como mi relación con Marisa.

–Marisa te dejó.

–Qué va, ho. Ta tomándose un descansu emocional pa dase cuenta de que soi l’amor de su vida.

–Ta viviendo con otru.

–Temporalmente.

–Lo tuyo, Tino, roza el delirio.

–Selo yo. El delirio, Tino, ye la solución.

