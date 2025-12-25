Opinión
Cómo ser feliz en Navidad
Mi relación con el chat GPT es nula. Pero decidí estrenar esta aplicación preguntándole cómo es posible ser feliz en Navidad. Ni corto ni perezoso, la inteligencia artificial no solo me dio la receta, sino que me daba la opción de ampliar las respuestas.
Ante mi estupor, en un segundo, en lo que dura un pestañeo, me encontré una guía completa de instrucciones. El chat me incidió en que modificas la idea de Navidad ideal. Las películas y redes venden una versión muy perfecta de estas fechas. No tienes que vivir eso para que sea valiosa. Puedes crear tu propia versión más tranquila, más simple, más tuya.
Me recomendó que conectase, aunque fuera un poquito: "No hace falta un gran círculo social. A veces una sola conexión hace la diferencia. Escribe a alguien con quien tengas confianza, aunque no sea muy cercana. Llama o manda un mensaje breve a alguien que extrañes. No es extraño: la Navidad suaviza muchas barreras".
El chat me pidió que trazase un plan para mí, que impidiera que las jornadas quedasen vacías. "Prepara una comida que te guste. Elige una película o serie especial. Sal a caminar por un lugar bonito. Haz algo creativo (hornear, pintar, escribir, ordenar, decorar un rincón). El objetivo no es llenar el tiempo, sino darte a ti mismo algo que te haga sentir cuidado.
También me sugirió que muchas personas encuentran alivio ayudando a otros, participando voluntariado en comedores, refugios, o iniciativas barriales.
Pero como si nos conociésemos de toda la vida, me lanzó una directa: "Permite sentir, sin castigarte. Estar triste en Navidad no te hace raro ni fallado. Es humano. A veces aceptar que esta fecha me pesa reduce la angustia y abre espacio para pequeñas cosas buenas".
Miedo me da preguntarle más cosas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- Ojo a los asturianos con el cambio de horario en el conocido supermercado: adelanta su horario de cierre y el lunes hay pescadería
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros
- Cepi da la buena nueva azul: 'El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027