Mi relación con el chat GPT es nula. Pero decidí estrenar esta aplicación preguntándole cómo es posible ser feliz en Navidad. Ni corto ni perezoso, la inteligencia artificial no solo me dio la receta, sino que me daba la opción de ampliar las respuestas.

Ante mi estupor, en un segundo, en lo que dura un pestañeo, me encontré una guía completa de instrucciones. El chat me incidió en que modificas la idea de Navidad ideal. Las películas y redes venden una versión muy perfecta de estas fechas. No tienes que vivir eso para que sea valiosa. Puedes crear tu propia versión más tranquila, más simple, más tuya.

Me recomendó que conectase, aunque fuera un poquito: "No hace falta un gran círculo social. A veces una sola conexión hace la diferencia. Escribe a alguien con quien tengas confianza, aunque no sea muy cercana. Llama o manda un mensaje breve a alguien que extrañes. No es extraño: la Navidad suaviza muchas barreras".

El chat me pidió que trazase un plan para mí, que impidiera que las jornadas quedasen vacías. "Prepara una comida que te guste. Elige una película o serie especial. Sal a caminar por un lugar bonito. Haz algo creativo (hornear, pintar, escribir, ordenar, decorar un rincón). El objetivo no es llenar el tiempo, sino darte a ti mismo algo que te haga sentir cuidado.

También me sugirió que muchas personas encuentran alivio ayudando a otros, participando voluntariado en comedores, refugios, o iniciativas barriales.

Pero como si nos conociésemos de toda la vida, me lanzó una directa: "Permite sentir, sin castigarte. Estar triste en Navidad no te hace raro ni fallado. Es humano. A veces aceptar que esta fecha me pesa reduce la angustia y abre espacio para pequeñas cosas buenas".

Miedo me da preguntarle más cosas.