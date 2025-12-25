De fondos mineros a fondos eólicos, los retos persisten

Jaime Rodríguez Trobajo es socio colaborador de Compromiso Asturias XXI y reside en Ciudad de México

Suellacabras, Soria, está por abrir una piscina municipal con jacuzzi, con un coste de 1,4 millones de euros. En los últimos años también han cambiado la red de aguas, construido un centro social/cultural, traído cobertura e internet al pueblo y rehabilitado cinco viviendas de 45m2 útilesーpara alquiler asequible. Todo ello pagado con los impuestos y tasas de los molinos de viento de la zona. El pueblo, a 30 minutos en coche de Soria capital, tiene 33 habitantes, según el último censo del INE del 2024. En 2021 tenía 26, el mínimo histórico; el máximo fue en 1910, con 514 habitantes. Es decir, parece que han conseguido, al menos, detener la desaparición del pueblo (ahora hay incluso un bebé, al parecer).

Suena a buenas noticias, pero al leer todo esto no puedo dejar de tener un déjà vu. Un déjà vu llamado "fondos mineros". Recuerdo cuando era niño como a veces nos llevaban a pueblos a jugar a fútbol en recién inauguradas pistas municipales, con también otras instalaciones magníficas donde apenas había niños, jóvenes o en general gente para usarlas. No puedo citar los nombres de ningún lugar porque no los recuerdo.

Se invirtió mucho dinero en todos estos servicios; el éxito para detener la desaparición de las zonas rurales ahora vemos que fue más bien escaso. Yo mismo, que ahora resido fuera de Asturias y España, cuando pienso en volver fantaseo con ir a una zona rural más tranquila (soy oriundo de Oviedo). Con otros expatriados asturianos discutimos mucho qué es condición sine qua non para volver, vivienda de calidad, transporte/accesibilidad, sanidad, buen internet y educación si tienes hijos pequeños. Hay más cosas, pero esto es lo más básico.

Pienso en Suellacabras de nuevo y veo que solo hay transporte público una vez al día tres días por semana (bajo reserva previa), el doctor viene solo los martes, y si quisiera comprar una vivienda he encontrado tres por internet: dos en estado de ruina para hacer de cero y una sin ninguna reforma desde hace 60 años; todas sin fotos. Me recuerda la película a una gran mayoría de los municipios de Asturias. La España y Asturias rural están vaciadas pero a la vez es prácticamente imposible conseguir vivienda habitable, o siquiera comprar un terreno donde construirte una. No quiero criticar a Suellacabras, creo que están haciendo un trabajo relativamente digno dada la situación. Seguro me dirán que el médico no puede venir más porque es competencia de la comunidad autónoma, que el transporte no se puede subvencionar porque son ayudas ilegales o que la ley del suelo impide recalificar terreno. Pero ese es precisamente el problema, no puede ser más sencillo construir una piscina de 1,4 millones de euros que traer un médico a un pueblo (con ese dinero daría para pagarle el salario 20 años aproximadamente).

Debemos volver a las necesidades básicas que faltan en muchas zonas rurales de Asturias y de España, dejar mucha más flexibilidad a los municipios y, los que quieran que su pueblo no se muera, pensar más en que necesita la gente para volver o venir.