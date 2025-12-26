José Félix Tezanos, sondea, que algo queda

José Félix Tezanos es veterano, sociólogo entusiasta, socialista y presidente del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ese que escudriña nuestras vidas e intenciones, hace sondeos electorales y estudia cuánto gastan los españoles de media en comer fuera de casa un mes de enero.

Tezanos tiene un juguete potente y eficaz. Eficaz para manipular y crear tendencias o subvertir otras. Según el analista de datos Kiko Llaneras, el citado organismo sobrestimó a la izquierda 41 de 43 veces desde 2018. Sus colegas no lo pueden ni ver. Tampoco los que tampoco aciertan mucho. Como Narciso Michavila, que pronosticaba gloria bendita para el PP, y un gran triunfo, y al que le faltó repartir entre los populares los ministerios en las pasadas generales pero se pasó de frenada. Y se quedó sin CIS. Y desapareció un tiempo. Ahora vuelve a alguna que otra tertulia.

Pero zurremos, digo volvamos, a Tezanos. Es musa inversa de la derecha: les inspira atacarle. Lo tienen entre ceja y ceja y entre comisión de investigación y amenazas. Lo zahieren y cuanto más lo hacen más manipula él. La pregunta es cómo. A mí me gustaría ver cómo es una cocina electoral. Cómo de dóciles son los empleados, que se dejan echar borrones en sus cuentas, que se dejan que les pongan 55 donde pone 45 ó 6 donde pone 3. Imagino a Tezanos como gran cocinero, con sus pinches y sus ayudantes y el que le pasa el aceite y el que va haciendo el caldo y el que zascandilea por entre los fogones. Todo en una cocina amplísima y futurista. Marchando una de generales, grita alguien. Ahí va para la mesa tres una de autonómicas, brama otro. Y Tezanos examinando cada comanda, cada pedido, cada bandeja que sale rumbo a la mesa de la opinión pública. Rectificando de sal. De vinagre, de Vox o de Podemos. Engordando al PSOE, niño, echa aquí un par de escaños más. Sánchez lo mantiene a favor de viento y marea.

José Félix Tezanos Tortajada (Santander, 1946) es catedrático y tiene una larga trayectoria académica en la UNED. Llegó al CIS en 2018. Es militante histórico del PSOE, al que se afilió en 1973 y fue impulsor de la Fundación Sistema, uno de esos tanques de pensamientos que surten a los partidos de ideas. Ya no hay tantos. Ni tantas ideas. Se impone el practicismo y el tactismo y, en el caso del PSOE, el sanchismo. Ocupó cargos orgánicos en el partido con Felipe González. Luego fue adscrito al guerrismo. Con Alfonso Guerra ha escrito algunos artículos y trabajos a cuatro manos. En 2021, Vox trató de empurarlo pero el juez concluyó que no había cometido delitos y que los cargos que se le imputaban eran ajenos al Derecho Penal.

No se sabe si Feijóo llegará al Gobierno pero si llega, tal vez una de sus primeras medidas será destituir a Tezanos. Aunque ahora pareciera que le motiva más entrar a saco en TVE, que goza de gran audiencia cansado tal vez el espectador de tantas tertulias unidireccionales. Las autonomías se han dotado de CIS chiquitines que hacen el trabajo sociológico a sus gobiernos y que próximamente van a servir, por ejemplo, para alertar al electorado de Aragón, Castilla y León o Andalucía de que las mayorías del PP no están aseguradas, induciendo así un prietas las filas que si no hay que gobernar con Vox. Movilizando. No sabemos si Extremadura tenía CIS pero sí que el CIS verdadero ha pronosticado un número muy superior de escaños al PSOE de los que finalmente ha sacado. Con PP y Vox, sí acertó, al César lo que es del César. El miedo a Vox ha funcionado nada más que regular.

La bibliografía de Tezanos es impresionante. Lejos queda su primera obra, de 1968: El bachillerato ¿para qué? Encuesta sobre problemas de la enseñanza media. Ha estudiado los movimientos políticos, las clases sociales, los hábitos, la vivienda, la tecnología, Europa. Para él los fríos números hablan, dicen cosas. Es un científico con conciencia política. Sánchez lo protege. Tezanos es como un ministro. Con la cartera de sociología a cuestas. Probablemente sabe más que todos ellos juntos.