Presupuesto sí, pero sobre todo derechos

Hay años que se anuncian con luces y villancicos, pero se viven con turnos, contratos fugaces y sueldos que no alcanzan. En Navidad no solo trabaja "Papá Noel": trabaja también mucha gente joven encadenando jornadas, fines de semana y horarios imposibles, demasiadas veces en condiciones de precariedad. Si queremos empezar 2026 con esperanza, no basta con desearlo: hay que convertir esa esperanza en derechos.

Asturias afronta el nuevo año con un Proyecto de Presupuestos de 6.993 millones de euros (+4,9%). Es una cifra que da oxígeno a la acción pública y que debería traducirse en servicios más fuertes, oportunidades reales y más cohesión territorial. Pero el presupuesto, por sí solo, no garantiza avances. Lo decisivo es que cada euro termine notándose en la vida de las personas y en empleo digno. Ahí está el reto: que las cuentas públicas se transformen en resultados, barrio a barrio, centro a centro, comarca a comarca.

Para UGT Asturias, la prioridad es clara: fortalecer los servicios públicos como mejor herramienta contra la desigualdad. Necesitamos una sanidad pública que nos iguale: pacientes, no clientes. 2026 debe ser el año de blindar la atención primaria, reducir listas de espera y reforzar plantillas, para que nadie utilice las demoras como coartada para empujar a la ciudadanía hacia la sanidad privada. Y dentro de esa batalla hay un frente que no admite aplazamientos: la salud mental. Asturias cuenta con planificación específica; ahora toca dotarla con fondos y profesionales, con prevención, atención comunitaria y recursos para infancia, juventud y personas trabajadoras.

La educación pública, por su parte, necesita algo más que sostener nóminas (imprescindibles): requiere infraestructuras, nuevos institutos donde hagan falta, una FP moderna con una oferta formativa orientada a la economía local y refuerzos de apoyo. Si Asturias quiere abrir aún más su economía a la innovación y a sectores tecnológicos, el refuerzo en ciencia, universidad e innovación debe convertirse en oportunidades para nuestra juventud: investigación, talento y transferencia.

También urge un "pacto por la ciudadanía" –recogido en la Concertación Regional– que garantice calidad en los cuidados y en los servicios sin cargar el coste sobre las espaldas de quienes trabajan. Y para financiarlo, hay que decirlo alto: no se pueden sostener servicios públicos potentes con "populismo fiscal" a base de bajar impuestos.

La conectividad es otro derecho. La red ferroviaria, especialmente la de ancho métrico, no puede seguir siendo una promesa aplazada: nuevos trenes y material modernizado deben significar fiabilidad, frecuencias, seguridad y tiempos razonables para quien estudia, trabaja o vive en el medio rural. Los accesos al Musel, la autopista suroccidente, la Zalia y la bonificación del 100% del peaje del Huerna son objetivos para el 2026 irrenunciables.

Menos burocracia, más soluciones. Agilizar trámites y reducir cargas administrativas tiene que notarse en licencias, ayudas, dependencia, vivienda y actividad económica. Y, por supuesto, industria con futuro: el acero no puede vivir bajo el fantasma permanente de una "rentabilidad" cortoplacista. Descarbonizar debe ser una oportunidad industrial y laboral, no una excusa para recortar. Necesitamos que las empresas cumplan con las inversiones comprometidas y la ley de industria sea una realidad cuanto antes, sino no puede haber industria por eso, el anillo central tiene que estar en funcionamiento en el menor tiempo posible.

Y no se puede hablar de futuro sin vivienda: más parque público, ordenar el alquiler, limitar precios cuando sea necesario y controlar el impacto de las viviendas de uso turístico para que vivir en tu barrio no sea un lujo. A la vez, hay un drama que exige tolerancia cero: demasiadas muertes laborales. Más inspecciones, más sanciones y una cultura preventiva real; nadie debería perder la vida por ir a trabajar.

UGT Asturias seguirá defendiendo trabajo estable y buenos salarios, con una subida del SMI que permita seguir reduciendo desigualdad y sostener el consumo. Con diálogo cuando sea posible y firmeza cuando sea necesario. Nuestro lema no es una frase: "+ sindicato, + derechos" porque nadie puede tener una vida digna sin buenas condiciones laborales.