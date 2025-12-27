"Hola Papá Noel. Para Navidad te pediré la equipación de fútbol de tal y tal".

Así de escueta y con una despedida de "hasta el próximo año", la carta se echó al buzón con destino Polo Norte. El reverso de la carta contenía un certificado oficial de "buen comportamiento". Toca esperar y un poco de paciencia.

A diferencia del color de la vestimenta de Papá Noel, roja pasión, el pequeño remitente es sabedor que la camiseta de su equipo y futbolista preferido cambia todos los años, lo que supone un problema para la fábrica de Laponia, donde mamá, Papá Noel y un contingente de elfos se afanan en responder a todos los niños.

En el caso de Asturias basta mirar el mapa de equipos aficionados que publica la Real Federación de Fútbol, desde Tercera Federación a los pre-benjamines incluyen cincuenta y cuatro subdivisiones. Es un público objetivo muy amplio, clientes al fin.

Según la estadística del Centro Superior de Deportes, en 2024 el Principado de Asturias contaba con 639 clubes de fútbol federado, 35 por ciento del total de disciplinas deportivas, el fútbol se lleva la palma.

Si a esta mareante cifra se suman los 23.584 abonados para la actual liga 2024-2025 del Real Sporting de Gijón y los 26.400 del Real Oviedo, es de suponer que el matrimonio Noel va tener la fábrica a tope, creando empleo entre los elfos, más toda la logística que capitanea el reno "Rodolfo" para atender los pedidos de Navidad.

Así descrito en cifras, al externalizar Papá Noel su actividad fabril hacia el sur, los costes de producción se encarecen, al punto que un equipamiento de prebenjamín con su pantalón corto y camiseta de verano (en pleno invierno) superan los cien euros del ala, a los que hay que sumar otros veinte para imprimir número y nombre del ídolo al que emular en tan tierna infancia.

A su vez, el niño externaliza (psicología) los sentimientos, cuando lo suyo sería que en la camiseta figurase el nombre del niño o niña que practica el fútbol, pero un héroe es para emular, cosa que los economistas de la firma "Noel y Asociados" no acaban de ver.

Si se quiere fomentar el fútbol –el deporte en general– los señores representantes de las fábricas de Laponia en Asturias en el caso que nos ocupa, deberían revisar a la baja los costes de producción.

Ejemplo, "Rodolfo" no funciona con hidrocarburos, luego es barato y sostenible.

Si la camiseta es de verano (en invierno) el tejido es mínimo, luego ecológico.

Por último, mantener las "R". Si cada año cambias de color con objeto de externalizar la emoción infantil, ni reduces ni reciclas, al contrario fomentas un consumo inaccesible para la mayoría de practicantes del fútbol en esos estadios de plena ilusión.