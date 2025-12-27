Unos Presupuestos históricos e histéricos

Los Presupuestos "históricos" de Asturias para 2026, por casi 7.000 millones, han terminado en el trámite final convirtiéndose en unos presupuestos "histéricos". Cuando las votaciones se ganan por la mínima conviene ponerse alarmas en el móvil o post-its en la nevera. La ausencia de Xabel Vegas transformó un trámite anodino, en el que jurídicamente no caben muchos sobresaltos, en un problema que requirió interpretación experta. El reglamento de la Junta General considera muchos supuestos, pero no que a alguien se le olvide acudir a las votaciones importantes. Pero por recordar líos similares, el de 1998 en el Congreso. La ausencia de diputados del PP, partido en el Gobierno, casi permite al PSOE sacar adelante una ampliación de los supuestos de aborto. La cosa quedó en empate, hubo un receso y ambos bandos se dedicaron a "cazar" diputados; el PSOE logró dos más y el PP tuvo que mover a dos ministros. Nuevo empate y la propuesta decayó. Entre los ausentes estaba el propio Felipe González. Cuando los números están por los pelos y, además, la polarización y la tensión política roza el máximo, no se perdona un error. Democracia es democracia.