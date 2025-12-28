Opinión
La ciencia en un tuit: Transición energética
En 2025, el uso de las energías renovables ha superado al de los combustibles fósiles, un punto de inflexión que redefine el sistema energético mundial. Según la revista Science, la electricidad generada a partir del sol y el viento creció lo suficiente como para cubrir toda la nueva demanda global y suministrar más energía que el carbón, principal responsable histórico de las emisiones de carbono. Este logro ha sido reconocido como el hito científico del año 2025 por la propia Science y confirma que la transición energética ya no es solo una promesa, sino una realidad en plena expansión. En este proceso ha desempeñado un papel decisivo China, cuya apuesta masiva por los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías de litio la sitúa a la cabeza mundial en producción y tecnologías renovables
Suscríbete para seguir leyendo
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- Oleada de cancelaciones de trenes en Asturias debido a las heladas: 'No debería pasar, los convoyes están en mal estado
- Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño