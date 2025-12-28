La ciencia en un tuit: Transición energética

En 2025, el uso de las energías renovables ha superado al de los combustibles fósiles, un punto de inflexión que redefine el sistema energético mundial. Según la revista Science, la electricidad generada a partir del sol y el viento creció lo suficiente como para cubrir toda la nueva demanda global y suministrar más energía que el carbón, principal responsable histórico de las emisiones de carbono. Este logro ha sido reconocido como el hito científico del año 2025 por la propia Science y confirma que la transición energética ya no es solo una promesa, sino una realidad en plena expansión. En este proceso ha desempeñado un papel decisivo China, cuya apuesta masiva por los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías de litio la sitúa a la cabeza mundial en producción y tecnologías renovables