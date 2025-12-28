La negra, y no el gordo

Hay gente que tiene mala suerte, incluso cuando le toca el Gordo. He ahí la comisión de fiestas de Villamanín. Como tantas sociedades de toda España, realizaron participaciones de la lotería de Navidad para conseguir algún dinero para sus actividades. Pero se confundieron y emitieron más papeletas que décimos comprados. Y llegó la mala suerte, tocó el Gordo. Y, en el recuento, faltan décimos para cubrir 4 millones premiados en papeletas. Si ustedes quieren seguir el ambiente y las discusiones pueden leer los medios de toda España. El caso es que la comisión renuncia a 2 millones de sus participaciones personales y pide una quita de 3.000 euros a cada premiado. No hubo arreglo y sí gritos y amenazas. Al revés de lo que dice el refrán, donde hay panchón todos riñen y todos tienen razón. Así que ¡al juzgado!, y ya veremos en qué acaba todo y cuándo se cobra. ¡Negra buena suerte!

Mala lotería tocó también estos días en Villaviciosa. De pronto, la Demarcación de Costas anuncia que inicia un expediente de ilegalidad sobre tres parcelas de La Villa, en La Barquerina, dos de ellas, edificadas, y una tercera, con licencia en tramitación. De las edificadas, la primera tiene desde 2008 las viviendas vendidas legalmente y ocupadas; la otra, edificada desde 2024, con las viviendas vendidas y a la espera de ocupar. Por cierto, todo ello realizado por la sociedad pública SOGEPSA. Esperemos que todo acabe bien, pero hasta entonces, ¿se imaginan las angustias, los gastos y el dinero y tiempo para los propietarios? Pero lo grave es que todo esto se ha realizado con el visto bueno de las administraciones y las licencias pertinentes. ¿Es que nadie supo lo que ocurría o es que ahora alguien se pasa de listo?

Al lado de ello, la mala fortuna de los presupuestos asturianos, retrasados por un diputado incumplidor, no es más que una charlotada.