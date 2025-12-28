Muchos conocimos la historia del "Síndrome de China" por la película del mismo nombre y que daba pábulo a un planteamiento inquietante: la hipotética fusión de un reactor nuclear en Estados Unidos podría hacer que el material radioactivo atravesase la corteza terrestre y llegase a las antípodas. En sí la suposición no tiene ningún sustento científico, ya que sería imposible vencer la fuerza contraria de la gravedad y, además, China no está en las antípodas de Estados Unidos: básicamente las constituyen el Océano Índico, y territorios australes franceses como las islas Kerguelen o Crozet. Pero no me negarán que la idea es poderosa: una masa informe de material ardiente radioactivo atravesando la corteza terrestre y apareciendo en Pekín. El concepto del "síndrome de China" estuvo en el debate mediático, de ahí las fuentes del filme que protagonizaron Jack Lemmon y Jane Fonda en 1979. Entonces aún no conocíamos la terrible realidad nuclear que supondría Chernóbil.

Agarro este rábano por las hojas para establecer que podemos calificar de síndrome aquellos hechos que, pese a ser inocuos o imprecisos, constatan un hecho e incluso alteran la realidad para llevarla a un nuevo estado. Algo así ha ocurrido en la escena política regional por algo tan aparentemente banal como que un diputado, en un descuido (imperdonable, dicho sea de paso, con un sueldo anual de 76.231,26 euros), se olvide de acudir a tiempo a una votación crucial. Las consecuencias de ese hecho constatan y transforman la realidad parlamentaria asturiana. Xabel Vegas se ha hecho merecedor de que su anécdota le trascienda: definamos el "síndrome Vegas" como aquel que establece cómo un descuido personal desata una crisis política sin precedentes.

El "síndrome Vegas" ocurre (primer postulado) por el hecho de ser Xabel Vegas. La oposición parlamentaria asturiana admitió problemas de agenda de otros diputados del eje del Gobierno (de Delia Campomanes, diputada de IU que se encontraba de viaje en Cuba en una votación relevante, sin ir más lejos). ¿Por qué la ausencia de Xabel Vegas motiva que la derecha esté dispuesta incluso a estirar hasta lo indecible el reglamento de la Junta para castigar al Ejecutivo con una prórroga presupuestaria?

Segundo postulado: en tiempos de polarización política cualquier asunto es batalla. A las ganas que la oposición le tenía al diputado Vegas se suma la evidente fractura política que existe en el parlamento. El embrollo de la ausencia del portavoz de Convocatoria-IU se podría haber resuelto. Primero, por cortesía parlamentaria, porque el resultado neto terminará siendo el mismo que si Vegas hubiese votado en la comisión a la que faltó, ya que el presupuesto se va a aprobar (si no sucede ningún otro infortunado suceso imprevisto) el día 31, como podría haberlo hecho el 29. Segundo, si el PP, que ejercía la presidencia de la comisión, hubiese actuado con altura de miras institucional, salvando el inconveniente de manera que se garantizase el cronograma establecido, que prevalece sobre cualquier otra cuestión. Conste que esta afirmación no supone un reproche: el PP y el resto de partidos de la oposición tienen el legítimo derecho a tocarle las narices al Gobierno todo lo posible. La ausencia de Vegas no es su problema. Pero también conviene evaluar las consecuencias reales de las decisiones. No todo debería valer, al menos para los actores democráticos.

Tercera hipótesis: a Izquierda Unida se le hace cuesta arriba ejercer la crítica interna sobre la coordinación del Ejecutivo autonómico cuando no controla que sus diputados hagan su trabajo. No es una anécdota lo sucedido este viernes en el parlamento: supone una severa alteración del calendario, implica que trabajadores y diputados alteren sus planes personales, por poco obliga a que haya que tramitar un decreto de prórroga presupuestaria con las implicaciones jurídicas que supone. ¿Que la derecha ha sido demasiado exigente? Es la oposición, ¿cómo debe ser? Quizás el origen del problema esté en un gobierno que lleva al parlamento las cuentas con los días contados para llegar a tiempo antes de las campanadas de fin de año. Enfangarse en ese debate no lleva a ninguna parte.

Xabel Vegas no debería mortificarse por haber cometido un "error humano", pero una vez que este ha sucedido, conviene evaluar sus consecuencias. La primera, que Vegas no debería ser el interlocutor más adecuado para representar a Convocatoria-IU en el debate parlamentario de las cuentas, salvo que quiera convertirlas en la chanza que la derecha está preparando. La segunda, que la coalición de izquierdas debería reflexionar sobre si el rostro parlamentario para lo que queda de legislatura debería ser alguien que adquirió ese papel en un escenario distinto al que se avecina. Por último, el PSOE haría bien en evaluar cómo han sucedido los acontecimientos más allá de afear al PP, a Foro y a Vox su actitud: con un calendario medido al milímetro cualquier fallo es desastre; sin los tradicionales puentes de diálogo entre Gobierno y oposición solo cabe que cualquier asunto se convierta en trinchera.

El "síndrome Vegas" solo anticipa aquello a lo que nos dirigimos: un escenario de polarización en el que el cortoplacismo y los intereses inmediatos se impongan por encima de la responsabilidad política. Luego lamentaremos las consecuencias. Quizás la reflexión más transgresora dados los tiempos actuales se haya escuchado en el pleno del Ayuntamiento de Oviedo, cuando IU respaldó las cuentas del PP. ¿En serio? Sí.