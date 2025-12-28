Opinión
Ultraprocesado salvaje
¿Crece la preocupación por consumir alimentos saludables?. En el super se ve ahora a gente que pasa la compra husmeando en los etiquetados el rastro criminal del procesado y el ultraprocesado, en una labor casi detectivesca. ¿Son los ultraprocesados tan nocivos para la vida humana como las emisiones a la atmósfera, los gases de combustión de los coches viejos o la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas?. Mucho más, probablemente. Pues en esos y otros casos hay medidas legales para prevenir los riesgos, aunque no siempre se cumplan. ¿Para cuándo una política de salud pública alimentaria verdadera, o sea, en origen, con reglas estrictas y conciertos con la industria y la gran distribución, que fijen plazos para que vayan reconvirtiendo su oferta?. En plena retracción del libre comercio mundial, Europa puede permitirse ahora el lujo de hacerlo. Y, caramba, no es un lujo.
