Pedro de Silva

Pedro de Silva

Brigitte, fuera de muestrario

Al conocer su muerte me pregunto qué papel ha tenido en mi vida. Cuando en 1956 se estrenó el icónico "Y Dios creó a la mujer" yo (11 años) debía de seguir enamorado de la pacata Liz Taylor de "Quo Vadis" (1951) e "Ivanhoe" (1952), que en aquel año sacaba los pies del tiesto en "Gigante". Pero tampoco pude ver "Y Dios..." hasta 15 años después, pues la censura franquista lo detuvo en frontera y no llegaría a España hasta 1971, dos años antes de que Brigitte se retirara de las pantallas. Creadora de un canon de belleza disruptivo, que aún perdura, mito erótico, inductora de la más bella canción de amor ("je t´aime... moi non plus", de Serge Gainsbourg), profeta del animalismo radical, proabortista, islamófoba, devoradora de hombres, nada feminista, contraria a Me Too, antivacunas y afecta a Marine Le Pen, su línea de puntos define un personaje inclasificable, que por eso ya merece un respeto.

TEMAS

Oviedo, el concejo que más habitantes gana por tercer año consecutivo por el flujo migratorio: estas son las cifras

Oviedo transforma su movilidad en seis meses: los usuarios de los patinetes y bicicletas de alquiler se disparan (aquí todas las cifras)

Así batalla Oviedo contra el abandono de uno de sus barrios más degradados: expropiaciones, multas y colaboración

Una nueva filosofía para superar el duelo por la muerte de un hijo, una veintena de gijoneses se reúnen para afrontar en grupo este dolor

Así impactará la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo: este es el número de vehículos que dejarán de pasar a diario por el centro

El belén con motivos marineros que maravilla a Luanco

Mariano Rivas Calzada, director del concierto de Año Nuevo en Gijón: "Es una satisfacción disfrutar de un teatro abarrotado y agresivo en el buen sentido"

Absueltos unos padres que perdieron la custodia de su bebé por presunto maltrato

