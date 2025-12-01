Asturianu, guerra y franquismu

La llingua ye, mayormente, un instrumentu de comunicación, pero la llingua tien tamién otres funciones, digamos emocionales, tanto individuales como coleutives. Una d’eses funciones ye la identitaria, la de sentise parte d’una comunidá, d’una familia, d’un sitiu. Otra, la puramente emocional-individual, la de tener la espresión nuna determinada llingua como la forma más propia de ser ún un mesmu.

Los cuatro poemes, de dos autores, de que darréu damos noticia y resumimos respuenden a dalgunes d’eses resonancies emocionales y prodúcense dientro de la Guerra Civil. Evidentemente, amás, tienen una función comunicativa, de propaganda y combate.

El 18 de mayu y el 4 de xunu de 1937 Pérez-Santamarina Durantes, "Roque Pérez", asoleya en "La Voz de Asturias" dos romances col mesmu títulu "Romance del tiempo", el primeru, de 68 versos, el segundu, de 104. Asina entama esti: "Cuando i fierve el corazón / endináu, si non fala / pa defogare’l so enoxu / l’home más templaú estalla / y por eso la mio pluma / escribió, enfecha lexana:" Siguen dempués una serie de diatribes contra la xente que se dobla énte la que quier esclavizar España pol Estranxeru (ha recordase que l’escritu actual repite un testu del pasáu: "escribió en fecha lexana", que nun ye, aclárese, el del 18 de mayu). "¡Ay qué falta está faciendo / una escobona de argaña!", escribe, y más alantre: "Y d’escobiar la xentuza / que’n sin parada semaba / dotrines que son boliche / pa’l frutu del alma sana". Y recuerda’l papel que pa esa escobiadura tuvieron Gil Robles y Fernández-Ladreda: "Por eso aquí Pin Lladreda / y Xil Carbayos n’España / entera foron el verbu / fogosu, puru, entusiasta" […]. El verbu de dambos fue lo qu’afaló la campaña que "agora lluz y resplandia / na obra de xenerales / honra y gloria de la España". […]. Nel primeru, el del 18 de mayu, amás d’encamentar el llabor entamador de Xil Carbayos y Pin Ladreda, cita tres d’esos xenerales, Franco, Queipu, Mola.

El 16 de xunetu de 1939, firmao por Fernando Vázquez-Prada, na páxina 8 del diariu "Región", nuna fueya dedicada a noticies de La Pola –el 16 de xunetu, persábese, ye la festividá del Carme– asoléyase un "Romance de los polesos que estábamos en Madrid". D’esta miente s’abre: "¡Romería del Carmín! / ¡Ay, romería galana, / la de la Pola de Siero, / la de la villina guapa! / Echémoste muy de menos / en tres años d’añoranza" […] "En Madrid, cuando los rojos / teníenla martirizada". […] "Cuando apretaba la fame / (¡ay, Señor, cómo apretaba!) / pensábamos n’el Carmín, / con tanta buena empanada, / tanta xente de merienda, / tanta sidrina dorada, / centollos así de grandes / y montañes d’avellana / con qué llevar los perdones / al dar la vuelta pa casa". […] "Hubiera yo dao la vida / por danzar la hermosa Danza / engancháu por los meñiques / cantando con arrogancia / ‘¡Ay un galán d’esta vill’a […]". Y a continuación siguen otres lloes del Carmín, pa terminar dando les gracies a Dios y a la Virxen "porque el Caudillo gloriosu, / el salvador de la Patria, / arranconos de les garres / de la tiranía asiática / y devolvionos lo nuestro, / lo mejor que hay en el mapa. / Un buen polesu lo firma: / ye Fernando Vázquez Prada".

Y el mesmu autor asoleya en "Región", el 18 de xunetu de 1939, un poema que se diz escritu "En el Madrid rojo, a 17 de diciembre de 1938. Tercer año triunfal". Afala’l poema un avisu de les autoridaes republicanes anunciando’l "descubrimientu" d’unos bosques en Cuenca que diben alliviar el fríu y la falta combustible pa cocinar de los madrileños. "Va haber leña" ye’l so títulu, y convierte la lleña conquense en "lleña" contra l’enemigu, los republicanos:

"Damos leña querrán: traer civielles / pa midimos a tóos les costielles… / Pero, pol nuestru bien y los sos males / a traeles non van, ¡VAN A LLEVALES!" Vien dempués una lloanza a "Don Francisco Franco Bahamonde" y sigue: "Ye verdá, ye verdá que va haber leña, / pero ¡qué poco va a gustai a Peña!" "Y buena falta fai qu’haiga estacazos / p’acabar con tan grandes bribonazos / pues llevamos dos años n’esti infierno / y vamos ya por el tercer invierno". Y pasa dempués revista a la fame ("Fame abondo pasamos… ¡vaya, vaya! / non topes de boroña nin migaya. / En fabes ni en tocín ¿quién ye el que piensa? / si tá siempre vacía la despensa?"), a los rapacinos famientos ("Los neños esfamiaos veslos a miles"), enfermos y abandonaos. Y prosigue: "Tamos en una cueva de ladrones / y aquí non comen más que los bribones. / Y si viviera aquí Teodoro Cuesta / diría, al non ver nunca una pamesta: / ‘De dos años p’acá ¿quién de fartura / derechicu baxó a la sepultura?’". Ataca dempués a Negrín y pide "leña" a Franco. Y conclui: "¡Hora va siendo ya de qu’haiga cisco, / bombes, demonios coloraos, metralla, / pa barrer de una vez a esta canalla, / estrapayala, machacai los cuernos, / y echála a los mismísimos infiernos".