Opinión
"James", una novela y algo más
Siendo "Las Aventuras Huckleberry Finn" un texto fundacional de la literatura norteamericana, cualquier novela del género "variaciones" sobre la obra es una empresa de alto riesgo, que tal vez solo pueda acometerse redoblando la osadía. Es lo que hace Percival Everet en su novela "James" (Ed. De Conatus, 2024), ganadora del National Book Award, que tomando el bastidor, los principales personajes y la geografía básica de la inmortal obra de Mark Twain, convierte en narrador en primera persona al esclavo negro Jim, imaginando para él un punto de vista que bucea sin piedad en las entrañas del supremacismo blanco, con sus artes criminales, y logra dar cuenta de la asfixiante esclavitud, compensada aquí con una progresiva carga épica. Todo ello sin dejar de ser a la vez una novela de aventuras condenadamente entretenida, que resplandece en los diálogos y una extraordinaria potencia descriptiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil