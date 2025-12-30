Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro de Silva

Pedro de Silva

"James", una novela y algo más

Siendo "Las Aventuras Huckleberry Finn" un texto fundacional de la literatura norteamericana, cualquier novela del género "variaciones" sobre la obra es una empresa de alto riesgo, que tal vez solo pueda acometerse redoblando la osadía. Es lo que hace Percival Everet en su novela "James" (Ed. De Conatus, 2024), ganadora del National Book Award, que tomando el bastidor, los principales personajes y la geografía básica de la inmortal obra de Mark Twain, convierte en narrador en primera persona al esclavo negro Jim, imaginando para él un punto de vista que bucea sin piedad en las entrañas del supremacismo blanco, con sus artes criminales, y logra dar cuenta de la asfixiante esclavitud, compensada aquí con una progresiva carga épica. Todo ello sin dejar de ser a la vez una novela de aventuras condenadamente entretenida, que resplandece en los diálogos y una extraordinaria potencia descriptiva.

