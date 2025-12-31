Abdico de la tristeza: 2026

Protagonizo, ay, una hora agradabilísima en la revista literaria o programa de entrevistas o podcast "Abdicar de la tristeza", que dirige el querido y dadivoso Rafael Gutiérrez Testón para la RPA. El también admirado profe y actor Carlos Mesa Tuñón nos punteaba el mano a mano, y la voz de timbre fino y firme (hoy estoy adjetivando que lo vierto) de Yasmina Álvarez Menéndez cerró el encuentro recitando a Pessoa. Como me llegan noticias de que estuvo la cosa entretenida y algo instructiva y molona (literatos, enseñanza, lecturas, anécdotas... hasta canto un trocito de tango, la Santina me ampare), puede quien esto lea recuperarla en la web de la Radiotelevisión del Principado de Asturias. Qué gusto tratar con gente cabal: cuánto tiempo, por el contrario, se pierde con los vocingleros bocones e idiotas. Y, además, salgo con un regalo: los poemas de "Rumbu", de Alfredo Garay Menéndez, premio "Teodoro Cuesta" del 2024 y alumno mío en otra vida. Me muestra gran cariño en su manuscrita dedicatoria ("el meyor maestru que tuve"). Emocionado, me paso la tarde en el cuarto de llorar. Leo y releo esos versos sobre la mar (o sea, sobre la vida), en cuya orilla habito, aun siendo natal de tierra adentro. Qué pedazo de libro: tierno a no poder más. Esa infancia, la figura del padre, los versos de la primera salida a la mar, esa definición (pág. 41) de los hombres de esa mar. Al abrazarlo al terminarlo, me asaltó la firme convicción de que solo pudo haber sido escrito en asturiano, esa lengua que dicen algunos que no existe. Traduje unos versos al español y era otra música, me hizo perder el rumbo.

---

Dice un titular (ahora se escribiría "Me interpela un titular") que "La corrupción impulsa a Feijoo a los 159 escaños". Hombre, la cosa pública no está para tirar cohetes, pero hasta el extremo de que la corrupción te haga ganar diputados... Un poco más de confianza en el hombre humano español, por favor. ¿Que quiso el periodista decir (o interpelarme con) "La corrupción en el PSOE impulsa a Feijoo a los 159 escaños"? Pues que lo hubiese dicho.

---

Llegan las nieves para helar nuestra dicción. En las noticias me informan con mala gramática: "Las temperaturas han descendido hasta menos tres grados bajo cero". Me apoyo en la autoridad de la Fundéu para refutar pleonasmo tan inútil: "En la representación de cifras del tipo –3°C, que expresan que la temperatura es inferior a los cero grados, lo apropiado es emplear expresiones como tres grados bajo cero o menos tres grados, y no la forma redundante menos tres grados bajo cero". Y a mayores: "Se desaconseja el uso de la construcción ‘grados negativos’, puesto que lo negativo es el número, no la unidad de medida". Por cierto, si al escribir atribuyo acciones propias de los seres animados a cosas inanimadas, estoy adornándome con una prosopopeya (o metagoge, palabro horrísino): las nieves hielan nuestra dicción, toque poético. Pero atribuirle a un aparcamiento facultades gestoras ya le vale al redactor: "El nuevo parking del aeropuerto pendiente de legalizar sus obras". Sujeto, predicado. Orden y listo.

---

Mi gusto en cuanto a series: vean "Yakarta", sin duda: por actores, actrices y todo de todo. Sin duda. Vean (aunque pueden dormitarla de vez en cuando) "La bestia en mí": sea por la pareja dispareja protagonista. Vean por la intriga y la ambientación tan británica "Booksih": aunque pueden dormitarla a ratos largos.

---

Lo que es tener una gracia, una chispa, una repentización que no se puede aguantar. La actriz María Galiana rememora una información con foto del "Diario de Cádiz": "La Virgen María Auxiliadora visitará el Hospital del Mar el 17 de diciembre". Y dice un gaditano debajo como comentario: "Vaya, qué pronto le han dao la cita". Queridos lectores, lectoras y mediopensionistas varios: mucho gozo y poca sombra en el 2026 que aquí llega ya.