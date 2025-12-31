Balance y buenos deseos

2025 nos deja los horrores y devastaciones de la guerra bajo diversos formatos y modos de inhumanidad no recordados, el lento hundimiento de la democracia en la que había sido su patria originaria en la orilla de enfrente, la expansión hacia la nuestra del tsunami causado por ese hundimiento, la amenazadora puesta en cuarentena por las autocracias o semidemocracias colindantes del modo europeo de vida, el implacable avance del cambio climático ante cierta indiferencia de la gente; pero deja también constancia, (cuentas y hechos cantan) del dinamismo material y la razonable cohesión social que en España hace la vida real bajo las fuertes marejadas de la política, una entereza subyacente que asegura la estabilidad en esa península no solo geográfica que somos y deberíamos esforzarnos en conservar. Los mejores deseos son siempre aquellos cuyo logro está en nuestras manos. ¡Feliz 2026!.