Opinión
El "enemigo americano"
Donald Trump está siendo coreado personaje del año. En ello sus virtudes como dirigente político tienen menos que ver que la notoriedad de su impacto y el hecho de que encarne como nadie el síntoma de una época. Disruptivo, peligroso e imprevisible ha alterado el tablero de las estrategias globales y puesto en cuestión los cimientos mismos del sistema de alianzas que Occidente daba por sentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Trump gobierna—cuando lo hace–– desde la lógica del impacto. En vez de perseguir consensos duraderos y equilibrios más o menos estables, busca las ventajas inmediatas, los titulares contundentes, gestos que sacudan o conmocionen al mundo. Su política exterior no responde a una visión estratégica planteada desde la coherencia, se basa en una transacción permanente. Hoy aliados, mañana competidores; a primera hora amenazas, según va transcurriendo el día halagos. Todo es negociable y reversible de acuerdo con la lógica del hombre de negocios, pero esa volatilidad, que en el mundo empresarial puede interpretarse como audacia, en la geopolítica se convierte en un riesgo sistémico.
Europa, como ya hemos tenido la oportunidad de comprobar, es la gran damnificada tras este violento golpe de timón. Trump no trata a la Unión Europea como un socio político y estratégico, para él es un bloque comercial sospechoso, casi hostil, y la OTAN, durante décadas piedra angular de la seguridad occidental, pasa a ser presentada como una carga injusta, un mal negocio para Estados Unidos. El mensaje es claro y devastador: la solidaridad entre aliados ya no es un principio, sino una factura que hay que renegociar periódicamente con las condiciones que impone el propio Trump, que intenta además socavar a las democracias liberales echando mano de los partidos nacionalistas de la extrema derecha populista que han empezado a incrustarse en las instituciones. No es un panorama alentador.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
- Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
- La irrupción de un jabalí en la Autovía a la altura de Ujo (Mieres) causa destrozos en siete vehículos
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- Las claves del fichaje de Thiago Borbas por el Oviedo: el mercado americano y la agresividad que quiere Almada
- La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas