El "enemigo americano"

Donald Trump está siendo coreado personaje del año. En ello sus virtudes como dirigente político tienen menos que ver que la notoriedad de su impacto y el hecho de que encarne como nadie el síntoma de una época. Disruptivo, peligroso e imprevisible ha alterado el tablero de las estrategias globales y puesto en cuestión los cimientos mismos del sistema de alianzas que Occidente daba por sentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Trump gobierna—cuando lo hace–– desde la lógica del impacto. En vez de perseguir consensos duraderos y equilibrios más o menos estables, busca las ventajas inmediatas, los titulares contundentes, gestos que sacudan o conmocionen al mundo. Su política exterior no responde a una visión estratégica planteada desde la coherencia, se basa en una transacción permanente. Hoy aliados, mañana competidores; a primera hora amenazas, según va transcurriendo el día halagos. Todo es negociable y reversible de acuerdo con la lógica del hombre de negocios, pero esa volatilidad, que en el mundo empresarial puede interpretarse como audacia, en la geopolítica se convierte en un riesgo sistémico.

Europa, como ya hemos tenido la oportunidad de comprobar, es la gran damnificada tras este violento golpe de timón. Trump no trata a la Unión Europea como un socio político y estratégico, para él es un bloque comercial sospechoso, casi hostil, y la OTAN, durante décadas piedra angular de la seguridad occidental, pasa a ser presentada como una carga injusta, un mal negocio para Estados Unidos. El mensaje es claro y devastador: la solidaridad entre aliados ya no es un principio, sino una factura que hay que renegociar periódicamente con las condiciones que impone el propio Trump, que intenta además socavar a las democracias liberales echando mano de los partidos nacionalistas de la extrema derecha populista que han empezado a incrustarse en las instituciones. No es un panorama alentador.