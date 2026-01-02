A Xesús Cañedo Valle

¡Menuda nos la armaste, Chusín del alma! A toos: a la to muyer, Carmela; a los tos fíos, Nel y Antón; a los tos hermanos, Anabel y Jose Mari; a les tos nueres; a Olivia, Candela y Luz. Pero nun solo a ellos, a munchos de nosotros, a una parte importante del asturianismu, a tantos que t’apreciaben.

Lleo les notes que me lleguen peles redes y veo en munches l’apreciu pola to persona, polo bona persona que yes. Y dizlo xente prósimo, del asturianismu, amigos, pero tamién xente que te tuvo de compañeru de trabayu.

Tu non lo sopelexabes, porque yeres discretu y modestu, pero yo sí tengo que dicir cuánto te debemos. El to trabayu continuu, dende que dexamos aquel sitiu onde tábemos y venimos xuntanos pa fundar el PAS, del que, dende entós, yes secretariu xeneral. Lo que’l Partíu tenga dao a la sociedá asturiana, en fechos, en concencia de ser asturianu, en tantes coses, débetelo a ti, fundamentalmente. Y, particularmente, esa pieza que ye la Llei d’Usu y Promoción del Bable/Asturianu, que tu sabes bien cuánto tuvimos qu’andar, esbrexar y negociar pa sacala alantre. ¡Y cuánto tuvimos qu’aguantar nun solo de los enemigos del asturianu, sinón, sobre too, de los que dicíen ser los sos enfotaos! Di tu que llevástelo siempre con una sonrisa que yo nun siempre fui pa facer asomar.

Conmigo, ficiste y firmaste "Mitoloxía asturiana. Refraneru", "Los dioses derrotaos", "El gran libro de la Mitología Asturiana", "Mundu, saber y decir nel refraneru", pero d’otres munches coses que nun firmaste yes tu afalador o medio autor, como del recién "El cuestu camín hacia la normalidá". Y ello, por nun facer recuentu agora de proposiciones de lleis y otres iniciatives parllamentaries o, cenciellamente, polítiques o sociales.

¡Tanto te debo! ¡Tanto te debemos! ¡Tanto tantos te deben! Y ocúrresete dir a entamar l’añu d’esta manera, lloñe de casa, en Tenerife, en menos de 24 hores, sin dar tiempu a ningún a preparase, nin siquier a Carmela, que con Candela contigo taba, ehí, al delláu, desesperada.

Yá sé que dirás tu qu’hasta pa eso fuiste discretu, Chus, pero da igual. ¿Cómo se t’ocurre armánosla d’esta manera?

Porque, por más que nos armemos de recuerdos, de memoria, d’homenaxes, nada va ser p’apagar el dolor de la to ausencia y la señardá de la to persona.