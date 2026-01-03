Opinión
Ventajas de la gripe aceptada
Una gripe, aunque llegue ya algo mitigada por la vacuna, de momento te saca de la pista. Mi opinión es que hay que saber cómo tratarla, evitando contrariar su rencoroso genio viral, para lo cual siempre es mejor meterse en la cama y no dejarla hasta que haya pasado de largo holgadamente. Hacerlo es salirse del mundo y sus apresuramientos (tan apremiantes estos días), mirando desfilar ante uno el tiempo y sus agobios. Después el enfermo bien tratado y algo consentido –un privilegio– podrá gozar de la dulce y filosófica indolencia del cuerpo neutralizado por el pico de la fiebre. La salida a superficie y el regreso a la plena condición erguida cuesta, como todo cambio de estado, pero cuando ocurre al inicio del nuevo año puede uno verlo como un cambio de ciclo, un reinicio, un reseteo, episodio informático prometedor incluso en equipos ya amenazados por la obsolescencia programada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
- Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
- Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
- Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias