Ventajas de la gripe aceptada

Una gripe, aunque llegue ya algo mitigada por la vacuna, de momento te saca de la pista. Mi opinión es que hay que saber cómo tratarla, evitando contrariar su rencoroso genio viral, para lo cual siempre es mejor meterse en la cama y no dejarla hasta que haya pasado de largo holgadamente. Hacerlo es salirse del mundo y sus apresuramientos (tan apremiantes estos días), mirando desfilar ante uno el tiempo y sus agobios. Después el enfermo bien tratado y algo consentido –un privilegio– podrá gozar de la dulce y filosófica indolencia del cuerpo neutralizado por el pico de la fiebre. La salida a superficie y el regreso a la plena condición erguida cuesta, como todo cambio de estado, pero cuando ocurre al inicio del nuevo año puede uno verlo como un cambio de ciclo, un reinicio, un reseteo, episodio informático prometedor incluso en equipos ya amenazados por la obsolescencia programada.