El cambio de dígito con la entrada del nuevo año es tan solo una mera convención fruto de nuestro pertinaz interés como especie por contar y de la elección arbitraria del momento en que determinar cuándo se establece el comienzo de una nueva vuelta del planeta alrededor del Sol. Pero la entrada del nuevo año, también producto de nuestros sesgos como especie, se llena de propósitos, y también constituye un punto de inflexión: adiós 2025, estamos en 2026 y nos metemos de lleno en él.

Año nuevo, batallas nuevas

La era de las decisiones unilaterales.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro ha dado una muestra más de que irrumpen nuevos tiempos, y que unas cuantas cosas van a dejar de ser como hasta ahora. Donald Trump tiene claros sus objetivos y difícilmente ceja en ellos, sin importarle haber obtenido el respaldo de al menos sus tradicionales aliados, que ahora deben digerir los acontecimientos entre la lógica loable por instaurar una democracia y las formas empleadas para iniciar ese camino. Los acontecimientos seguro que hacen tomar con otra perspectiva los mensajes de Trump sobre el canal de Panamá o Groenlandia.

Campeones nacionales y pleitos.

También en lo doméstico el nuevo año ha entrado con una sacudida, aunque en este caso en el ámbito empresarial. Casi sin tregua para el inicio de año trascendió la decisión de Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la norteamericana General Dynamics, de iniciar un contencioso para recurrir los 3.000 millones de préstamo concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a la alianza de los hermanos Escribano (Indra y Escribano Mechanical & Engineering). Este dinero permitía a ambas sociedades afrontar dos contratos adjudicados hace unos días para suministrar al Ministerio de Defensa obuses de cadenas y ruedas por un importe de 7.240 millones de euros. Gran parte de esos trabajos está previsto que se realicen en El Tallerón de Gijón.

Aunque Santa Bárbara Sistemas pertenece a un grupo cuya matriz es estadounidense, sus activos de fabricación se encuentran en gran medida en Asturias. Las relaciones entre Santa Bárbara e Indra están muy enconadas. La primera era la tradicional contratista del Gobierno, pero en este nuevo ciclo internacional también los objetivos han variado. La exigencia de Estados Unidos de que los aliados incrementen el gasto de defensa inevitablemente encerraba un beneficio para la poderosa industria armamentística norteamericana. Y al tiempo, los países forzados a elevar ese gasto recelan de Washington y buscan maneras para dejar en manos nacionales la cuantiosa inversión. Indra ha sido, precisamente, el instrumento del Gobierno central para establecer un referente empresarial en defensa radicado en España.

Toda esa operación no se ha llevado a cabo de manera sibilina. Más bien, a las claras, el Gobierno ha propiciado la construcción de esa empresa "referente nacional", orillando el protagonismo de Santa Bárbara, aunque consciente de que necesita contar con ella por su experiencia y capacidad constructiva.

La demora sería el fracaso.

Lo que hasta ahora no se ha conseguido es conformar ese espacio de colaboración entre ambas empresas. Las dos son un punto de referencia para el futuro empresarial asturiano; una por tradición y la otra por apuesta. El peor escenario al que se enfrentaría Asturias sería aquel en el que las disputas empresariales terminasen por aplazar y retrasar inversiones y contratos para cualquiera de los dos actores.

Por eso será muy relevante lo que suceda en los próximos días, en una batalla que se librará con abogados, pero que también se desarrolla en los despachos. No hay que olvidar que Iván Redondo, que fuera "gurú" de Pedro Sánchez, fichó ya el pasado verano por la filial española de General Dynamics. Ya hace un par de meses, al tiempo que el 17 de octubre el BOE publicaba el real decreto del día 14 de ese mismo mes que establecía los criterios por los cuales se concedían los préstamos que beneficiaron a Indra, Santa Bárbara hacía llegar su intención de combatir cualquier intento de postergarla en los nuevos contratos, en especial los de obuses autopropulsados y de vehículos lanzapuentes, de los que finalmente quedó fuera. La posibilidad de que la batalla empresarial termine en Bruselas no está del todo descartada, aunque el Gobierno de Sánchez haya invocado el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la norma que ampara la adjudicación directa de contratos de defensa por motivos de seguridad nacional, pero que también establece limitaciones y matices.

Plazos legales.

Los próximos 17 y 22 de enero vencen los periodos para recurrir los contratos adjudicados a Indra, paso que es probable que adopte Santa Bárbara. También hasta mediados de este mes el Gobierno puede responder a la solicitud de suspensión cautelar del préstamo concedido a Indra.

Enero, pues, será un mes clave para que se desarrollen acciones jurídicas por parte de Santa Bárbara, asesorada por un bufete de abogados que también tiene conexión asturiana: el que formaron los asturianos Rodrigo Uría González y Aurelio Menéndez Menéndez.

Alianzas en tensión.

Y también ya en Asturias este mes pueden activarse batallas jurídicas. Es probable que el gobierno asturiano acuerde en el Consejo de Gobierno, en los primeros días de enero, la concesión a Costco de la categoría de Proyecto de Interés Estratégico. Será una decisión que contará con el rechazo frontal del consejero de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, y es probable que sea el pistoletazo de salida para una reclamación judicial formulada por comerciantes y empresarios afectados por la decisión. Costco ha sido una "discrepancia pactada" entre los socios del Gobierno (PSOE e IU) ya desde el inicio de la legislatura, pero se sumará a la posición contraria de IU a la autorización de universidades privadas. ¿Tiene lógica que parte del Gobierno recurra decisiones del Gobierno? La tuvo en época de Areces, cuando IU llevó ante los tribunales europeos la adjudicación para construir un Palacio de la Justicia en Oviedo, y logró su paralización.

Lo dicho, año nuevo, ciclo nuevo. Enero nos dará buenas pistas de si este 2026 discurre por la vía de la cooperación o del litigio.