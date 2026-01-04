La ciencia en un tuit: Cicatrización circadiana

Nuestro organismo está gobernado por ritmos de 24 horas que regulan numerosas funciones vitales. Estos ritmos, llamados circadianos, también influyen en los procesos de cicatrización. Nuevas investigaciones científicas corroboran que las lesiones sufridas durante el día se curan mucho más rápido que las que ocurren por la noche. La razón es que las células implicadas en la cicatrización son más activas y móviles cuando el cuerpo está en estado de vigilia.

Estos hallazgos refuerzan la relevancia de los ritmos biológicos y abren la puerta a replantear los horarios de las intervenciones quirúrgicas, de modo que puedan adaptarse a los ciclos naturales del cuerpo humano, con el objetivo de mejorar la cicatrización y acelerar la recuperación de los pacientes tras una operación.