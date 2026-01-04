Delcy Rodríguez, la jefa en la sombra del chavismo

Dicen en Venezuela que a la hasta ahora vicepresidenta del país y desde el sábado presidenta encargada de la nación, según la terminología del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, le gustan la ropa cara y los zapatos de Valentino, los hombres jóvenes y el dinero a mansalva. Lo primero y lo segundo puede ser maledicencia tiznada de machismo, aunque en los mentideros de Caracas corra desde hace tiempo que llegó a ser reprendida por la exprimera dama, Cilia Flores —ahora bajo arresto en un centro de detención neoyorkino—, por la suntuosa vistosidad de sus atuendos y calzar cueros a 1.300 euros el par. En las redes sociales, el outfit de Delcy Rodríguezviene acompañado a menudo del tándem de palabras ‘lujo desenfrenado’.

Pero la historia no juzgará a Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Caracas, 56 años) por desenvolverse en la revolución bolivariana ataviada de haute couture ni por mantener una relación de tres años con Fernando Carrillo (59), exmarido de Catherine Fulop, conocida en España por la telenovela Abigail. Sí es posible, o más bien, probable, que acabe rindiendo cuentas a costa de las actividades del que es su pareja desde 2017, el empresario de origen libanés Yussef Abou Nassif Smaili (40), miembro de un clan que se ha enriquecido a base de contratos multimillonarios del Gobierno de Nicolás Maduro. Sobre este particular volveremos algunos párrafos más tarde.

Con Maduro en una celda de Brooklyn y en calidad de vicepresidenta, Delcy Rodríguez representa en este momento la máxima autoridad de Venezuela, como establece la Constitución de 1999 de ese país en caso de vacío de poder. Descartada María Corina Machado por Donald Trump (el republicano ni olvida ni perdona que el Comité Noruego del Nobel, que entrega el de la Paz, optara por ella para evitar dárselo a él), el presidente estadounidense la ungió el sábado como posible líder transitoria de la nación. "Hay una vice que puso Maduro, que juró ante él. Ella acaba de tener una larga charla con Marco Rubio [secretario de Estado norteamericano] y dijo 'haremos lo que necesiten'".

Trump, a quien se puede aplicar la frase con que Churchill describió a la Unión Soviética ("Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma") cuenta con la habilidad de decir una cosa y la contraria en la misma frase, lo que a menudo provoca, por lo imprevisible del personaje, la perplejidad de quien le escucha, de sus propios colaboradores y de todos los organismos públicos del planeta, incluidos la UE, la ONU, la OTAN y hasta la Asociación Nacional del Rifle. "Vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura", aseveró el magnate durante la misma intervención en que parecía tender la mano a la presidenta encargada.

Y Delcy dijo no. Venezuela, respondió la también ministra de Hidrocarburos ante la presumible puesta a disposición de Washington sugerida por Trump, "no va a ser colonia de ningún imperio". El discurso chavista de toda la vida. Bautizada en política en 2003 al amparo de Chávez, con quien no llegaba a congeniar, forma con el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge, tercero en la línea sucesoria, la dupla más poderosa de Venezuela. Al menos hasta los bombardeos sobre el país y la posterior captura de Maduro por fuerzas de élite. Vicepresidenta desde 2017, es abogada de profesión, formada en Venezuela y en París y revolucionaria bolivariana a caballo entre la convicción ideológica y la venganza personal. Su padre, José Antonio Rodríguez, fue torturado y asesinado en 1976 bajo custodia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Es la única miembro del círculo de poder de Maduro que habla bien inglés y francés.

Su novio y la familia de éste se han puesto las botas a la sombra del gobierno bolivariano. Desde 2017, Yussef Abou Nassif Smaili tejió una red de empresas que, según informaciones periodísticas, le han procurado cerca de 413 millones de dólares mediante el suministro de alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y otros 145 millones de euros por la importación de kits de hemodiálisis.

Delcy Rodríguez saltó a la palestra de la actualidad española cuando aterrizó en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas. Aquel día, y pese a tener prohibida la entrada en suelo europeo, se reunió con el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. En el conocido como Delcygate, se llegó a asegurar que el motivo del viaje fue la entrega de 104 lingotes de oro, con un valor de 68,5 millones de dólares, negociados y comprados por Aldama.

En Ensayo sobre la lucidez, el portugués José Saramago describe el patrón seguido por tantas dictaduras que en su origen se disfrazaron de democracia para acabar empachadas de corrupción y afectadas de la paranoia del contubernio internacional y los enemigos internos, como ha ocurrido en Venezuela y parece escrito en el cuaderno de bitácora del presidente norteamericano. Siempre es la sociedad civil la que acaba pagando tales delirios. "Nacemos, y en ese momento es como si hubiéramos firmado un pacto con la vida, pero puede llegar el momento en que nos preguntemos: ¿Quién ha firmado esto por mí?", reflexiona uno de los personajes de la novela de Saramago. Dicen de Delcy Rodríguez que es capaz de leer en una noche un libro de 500 páginas. Al arbitrio de Trump, es posible que ya no tenga tantas noches en vela o, bien al contrario, disponga de todo el tiempo del mundo para leer en el interior de una celda. Yo empezaría por Saramago. Es lo más cerca que va a estar de un Premio Nobel.