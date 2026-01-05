La baliza humana

–¿Ónde vas con eso, Velino? ¡Ye para accidentes de tráfico!

–Soi un accidente social.

–¿Entós?

–Tengo una avería cojonuda.

–Pero si nun tienes coche.

–Na cabeza, Tomás. Soi un peligru para la seguridá vial.

–¿Por?

–Puedo deteneme en metá d’una conversación, cambiar d’opinión si vienen curves, y atropellate diciendo gilipolleces.

–Yá. Qué me vas contar.

–Además, con esti tiempu, tengo la mente gripada y nun faigo más que meteme en charcos.

–¿Y la baliza funciona?

-Sí, ho. Parpadea cuando digo algo sin pensar.

–¿Ta tol ratu encendida?

–Home, claro. Por seguridá.

–¿Pero lleves el GPS conectáu?

–Claro. Asina la DGT sabe ónde toi opinando y puede evitar el choque.

–¿Pero qué ye, que te mueves mucho?

–Antes sí, agora cola polarización, solo me dejan discutir ente Pola Siero y Pola de Gordón.

–¡Vaya cuadru, chico! ¡Paeces una ambulancia humana!

–Na, toi encantáu, qué menos qu’avisar a la xente…

–Tu siempre fuisti gilipollas, Avelino.

–Claro, pero con esto na cabeza yá me ves venir.

–A ti yá se te vía venir dende la infancia.

–Yá, home, pero agora colos bulos y la desinformación, toi en mi mejor momento: si nun me frenen a tiempu…

–¿Y nun te pesa?

–Qué va, ye ligero, como los mis argumentos.

–¿Pero nun te da calor?

–Solo cuando hablo. Arranco a dicir gilipolleces, acelero y… ¡uf!

–¿Y si te la quitas?

–¡Salta l’alerta!

–¿Qué alerta?

– "Ultragilipollas circula sin señalizar.”

–Meca.

–Claro. Asina la DGT sabe en tiempu real ónde hai un cuñáu sueltu.

–Pos yo nun sabía nada d’esto.

–Van poner paneles luminosos: "Atención, en 3 kilómetros: sujeto opinando sin datos y sin tener ni puta idea, a puntu de derrapar".

–Jobar. ¿Y la baliza se te enciende sola o l’actives tu?

–Ye automática.

–Ah, coime.

–Tien sensor.

–¿Sensor de qué?

–De cuñadez. Cuando digo "Trump ye un crack", empieza a parpadear.

–Pos va haber que pidir balices a los Reyes Magos…

–Yá te digo, yá.

–Colos tiempos que corren, van fartase. Verás.

