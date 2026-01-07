Opinión
Aquella América de mi inocencia
Pertenezco a una generación –en retirada y un tanto mermada ya– que al haber pasado su niñez y adolescencia en tiempos de la llamada "guerra fría" se acostumbró a vivir con la angustia de la guerra nuclear: una amenaza permanente, fruto del "equilibrio del terror" entre USA y la Unión Soviética, metida en el cuerpo. Siendo un adolescente, pero bastante ocupado ya en pensar en las cosas del mundo, fue tomando forma en mi mente cierta admiración hacia los Estados Unidos motivada por dos actitudes que se apartaban de todas las "lecciones de la historia" y parecían cargadas de un insólito sentido moral. Primero había acudido en defensa de Europa en la II Guerra y luego, tras haber resultado victorioso en ella, no había aprovechado el monopolio del poder nuclear que durante años tuvo en el mundo para imponer su dominio absoluto, ayudando en cambio a construir un orden en el que, pese a su hegemonía, no faltaban ciertas aspiraciones de justicia. Creo que esa misma conciencia daba cierto orgullo a muchos norteamericanos, pero, la verdad, no sé si quedan rescoldos. n
Suscríbete para seguir leyendo
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Comunicado urgente de los Reyes Magos: la cabalgata de Villaviciosa se adelanta y la recepción será en la plaza de abastos
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias y amenaza con dejar nieve en cotas bajas
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas