Palabras raras, curiosidades léxicas

Viaje usted a Ciudad Real. Pasee por sus calles todo ancho y despacito, con el pañuelo de puntas salientes en el bolsillo alto de la americana. Mire por encima del hombro a las gentes. Tiene usted todas las papeletas para que algún ciudadrealeño comente que ahí va un abundante, que es como en esa manchega capital llaman a un prepotente. Ojo: si usted regresa a Madrid y oye que en la capital lo llaman zocotroco, sepa que lo están tildando de tonto. Luego allá penas.

Tales curiosidades léxicas para comenzar risueño el año se deben a la pertinacia y gusto del actor Alex O’ Dogherty −isleño, o sea, de la gaditana San Fernando− que las ha ido recogiendo en sus giras actorales por la España nuestra: todo el mérito para él, pues. "Palabrerío ibérico" se titula el libro recopilatorio y del que extraigo algunas que me parecieron graciosos ejemplos para azuzarlos a ustedes a comprarlo y leerlo todo. (Por cierto, "Alex" es anglicismo crudo, cuya adaptación española sería "Álex", con tilde. Pero como "Feijoo" ya es "Feijóo", todo vale en la viña del Señor. Y por cierto también: no pongo más comillas, pues parecería esta columna un sendero de pulgas. Y más por cierto: excluyo Asturias por tener diccionario tal ya en los escaparates y para excitar a que busque el lector). Al lío, por orden alfabético.

Dejar achusquinado el coche significa en Madrid dejarlo aparcado en diagonal. No se confunda con acuchus, que es en Cantabria llevar al niño en brazos o a hombros. Como los gaditas hablan de aguatapá para designar lo hondo, la profundidad del agua de mar donde ya no se hace pie, sirve también para referirse a quien está agobiado, estresado, sin hallar firmeza. Gracias a O’ Dogherty, he aprendido que el lugar donde una noche bailé en Isla Cristina y que se llamaba "La alburraca" sería en el norte "La medusa", y aguamala en otros lares. Para los albaceteños, un apechusque es un sofocazo, un amago de algún mal gordo. Me gustaría un bastinazo (un montón, en Cádiz) pasar de baracarlofis (gratis) a Melilla. ¿Se caen ustedes a veces por el hueco entre la cama y la pared? Pues se caen por la boharca si en Sevilla estuviesen. Si les gustan los caldibaches (infusiones) pueden acompañarlos con campeche (regaliz rojo), mezclando así Granada con Zamora.

La caquera es el moco duro en Cáceres y cazucar le dicen los arriacenses a meter el pie en un charco. Me encanta que tilden de concolé a un narigón, palabra formada a partir de "con qué oler". Lo mismo que chiflito (aspersor, en Toledo). Igual que ser un chipichanga (alguien de poca monta, en Ceuta). Es gráfica la cierrapollera (cremallera, en Murcia). Y advierte el español coloquial que cuidado con empenecarse (emborracharse para los abulenses) y amanecer empercudío (lleno de mierda, en Almería). Un escalambroño es un columpio en Salamanca, y uno puede estar escerrenao (cansado) en Zaragoza. A quienes en Córdoba montan a horcajadas a una bestia se les dice que van a espatarrajones. Estrapalucio es en Álava un estropicio.

Por Castellón y precedido de la preposición "de", la palabra fadrí designa al soltero: Fulano sigue de fadrí, acaso porque es un fanguta, como llaman en Málaga a los ladrones. Ojo con el frío que viene con la farraspa: aguanieve. Y aplaudo la denominación valenciana del pelmazo, de la mosca cojonera: furgueta. No confundan furikaki (un pastel) con furikake (un condimento). Tengo un acceso de pudor woke, pero ahí va la cosa: los marineros ingleses requerían a las prostitutas gaditanas con la frase "show me now" (enséñamelo ahora mismo), de donde se derivó... chumino. Y nada de birra: garimba (cerveza, en Tenerife). Un golmajo es un goloso para los riojanos. Y acabo hoy con los fodechinchos, que así llaman en Pontevedra a los madrileños, a los amantes de los gabrieles, o sea, de los garbanzos. Seguiremos informando.