Remembranzas y porvenires

Dejamos atrás un año salpicado de procesos remarcables: la política arancelaria de Donald Trump, el rearme de Occidente, la defunción del Papa Francisco y su relevo por León XIV, el inestable inicio de paz en el genocidio de Gaza, el recuerdo del primer año de la dana en Valencia, el cincuentavo aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco y la inserción de la inteligencia artificial en nuestra vida social. Las primeras en la frente, pues comienza el año con la luctuosa noticia del incendio en un bar de esquí suizo, mientras se celebraba una fiesta de Nochevieja, con docenas de muertos y más de un centenar de heridos; a la que se añade el bombardeo de EE UU a Venezuela y captura de su presidente.

Amanece 2026 con la esperanza de lograr la paz en la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, el mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que está causando la muerte de más de 15.000 civiles ucranianos y sobrepasa la de 200.000 soldados entre ambos bandos.

La anualidad será prolija en efemérides destacando, en el caso de España, dos monumentos eclesiásticos. Por un lado, se rememora el inicio de la construcción de la catedral de Toledo hace ocho siglos (finalizándose las obras casi 270 años después), siendo considerada como el "opus magnum" de la arquitectura gótica nacional. A la anterior se une la conclusión del templo de la Sagrada Familia en Barcelona en junio de este año, después de casi siglo y medio de obras, con la intención de hacerla coincidir con el centenario de la fecha del deceso de su arquitecto diseñador Antoni Gaudí ,―máximo exponente del modernismo catalán― atropellado por un tranvía.

Relacionados con este lapso de tiempo hay una retahíla de hechos significativos. Unos de carácter religioso: concilio de Nicea (mayo-junio de 325), el primer sínodo ecuménico de la cristiandad convocado por emperador Constantino para resolver la controversia arriana sobre la naturaleza de Jesús; el teólogo, filósofo y escritor Agustín de Hipona concluía su obra cumbre "La Ciudad de Dios" (426), un texto crucial para el pensamiento cristiano; el emperador del Imperio Bizantino León III emitió en el año 726 decretos adoptando la iconoclasia como política religiosa, con profundas repercusiones en la iglesia oriental.

Otros de índole política: expulsión de los mozárabes de Al-Ándalus por los almorávides (1126); batalla de Guadalhorce (1326), en la que el ejército castellano sufrió una humillante derrota por las fuerzas musulmanas; Guerra de los Cien Años (1426), conflicto de Inglaterra contra Bretaña y Francia; en 1826, final del Imperio español en Sudamérica (1826) con la rendición en Chile del archipiélago de Chiloé y la plaza de Callao, abandonando el territorio que dominó durante cerca de tres siglos.

Un tercer grupo está relacionado con la cultura y la erudición: en el entorno de la década del 1400 se produce una eclosión de fundaciones de universidades: Rostock (Alemania), Catania (Italia), Poitiers y Caen (Francia), Saint Andrews (Escocia) y Lovaina (Bélgica). En 1626 vio la luz la obra de Francisco de Quevedo "Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos" y la RAE publicó (1726) el "Diccionario de Autoridades".

Para finalizar, citar algunas vicisitudes singulares: en 1926 tiene lugar la primera transmisión de televisión a cargo del ingeniero eléctrico escocés John Logie Baird, así como el despegue desde la Rábida del hidroavión "Plus Ultra" con destino a Buenos Aires. En agosto gran eclipse solar total, visible en España.

Son notables los nacimientos a conmemorar: Gengis Kan (abril de 1026), fundador y primer emperador del Imperio Mogol; Alfonso VI (enero de 1026), rey de León y Castilla; James Hutton (1726), geólogo escocés considerado el padre de la geología moderna; Isabel II (abril de 1926), reina del Reino Unido; Marilyn Monroe (junio de 1926), una estrella del cine y un mito erótico; Fidel Castro (agosto de 1926). Por el contrario, se produjeron fallecimientos de personalidades ilustres: Urraca I (1126), reina de León; San Francisco de Asís (1226), fundador de la orden franciscana; Juan Sebastián Elcano (1526), explorador español que participó en la primera vuelta al mundo: Francisco Bacon (abril de 1626), político y filósofo inglés: Rodolfo Valentino (agosto de 1926), actor italiano; Harry Houdini (octubre de 1926), mago húngaro; Antonio Maura (diciembre de 1926), líder conservador.

Se vaticina una anualidad con elecciones generales en varios países: Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil y Sudán del Sur (aquí por primera vez desde su emancipación). Sin embargo, sobresale la celebración el 4 de julio de los 250 años de la Declaración de Independencia de 1776 en EE.UU.

En el ámbito deportivo tendrán relieve una serie de eventos. El próximo 18 de enero se llevará a cabo en Rabat (Marruecos) la final de la Copa Africana de Naciones, En febrero ocurrirán en Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia) los Juegos Olímpicos de Invierno, seguidos de los Paralímpicos al mes siguiente. Por último, tendrá lugar la Copa de Fútbol en Canadá, Estados Unidos y México, jugándose la final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.