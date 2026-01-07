Mucho ruido, pocas verdades

"Este año, qué calladitas las feministas con el vestido de la Pedroche", me dijo, en menos de 24 horas del estreno del año alguien por redes sociales. 2026 y hay quien sigue sin entender nada. Una cosa es opinar, desde el arte o el gusto por la moda sobre una tela o un vestido; y otra, sobre un cuerpo y una persona. Que una cosa es que yo diga que prefiero una manga larga y un traje para ese día si yo presentara, y otra es linchar. Eso sí, qué tranquilo debe ser presentar las campanadas como hombre bien calentito, sin exigencias ni expectativas.

2026 irá mucho mejor si en lugar de buscar polémica y "likes" los debates se centraran. Fin de año acabó con un supuesto conflicto generacional de nuestros padres y abuelos que viven a lo grande con sus pensiones, y nuestra generación o la más joven, que vive peor. Ese titular genera ingresos porque vende polémica. No hubiese sido polémico decir la verdad: explicar que el problema no es que hayan mayores que vivan bien (aunque los datos desmonten parte de este relato), sino que esas pensiones son suyas y que el problema está en unas condiciones de trabajo precarias hoy día. A esto añado la confesión de que entro cada año nuevo con miedo. Con el temor a perder a mis padres, por ley de vida. De esta etapa he aprendido, sobre todo de mi madre, sobre la vejez, la enfermedad y la dignidad. Y todo esto pasa por tener un techo, comida y capacidad económica de comprarse unas gafas, un audífono, un sillón adecuado, un andador, una silla de ruedas … Y pensando que muchas mujeres no tienen ni pensión, dedicadas toda la vida al hogar. O, si pueden una contributiva, esas que incluso hay quienes critican que existan. Pero estos titulares no venden, vende el de los mayores que viven a cuerpo de rey.

Lo mismo ha ocurrido a final de año con el bulo de las denuncias falsas, basado en las teorías de fulano o mengano. No vende poner en cuestión las denuncias falsas de robos, por ejemplo, porque eso sería hacer el ridículo. Por eso no se escribe sobre ese tema. Pero, en cambio, vende la idea de los hombres perseguidos por pérfidas mujeres que denuncian en falso, aunque los datos lo desmonten. Igual que ahora vende cuestionar el concepto violencia de género al hablar de las asesinadas del año, confrontando con el de feminicidio, para conseguir que desaparezca esa categoría. Igual que vende manipular la función del Ministerio de Igualdad, para decir que oculta datos de crímenes de hombres, cuando estos están contemplados en otro ministerio.

Eso sí. Quienes como profesión se dedican a cambiar el foco de problemas sociales, más desinformando que informando, luego se venden víctimas de una cancelación inexistente, pues copan todos los medios y plataformas. Hay que rentabilizar hasta eso. Ojalá un 2026 donde más que hablar de síntomas se hablen de causas. Un 2026 donde se vaya de verdad a la raíz de los problemas y de los debates. Pero, si se hiciera así, habría propuestas constructivas para cambiar a mejor. Pero, por lo que sea, eso no interesa.