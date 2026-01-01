Opinión
La doctrina de la fuerza
La doctrina Monroe, formulada en 1823 para advertir a las potencias europeas de que el hemisferio occidental quedaba fuera de su alcance, y más tarde para justificar el intervencionismo americano, ha dejado de ser una referencia académica para convertirse, nuevamente, en una actitud. Donald Trump no necesita citarla, simplemente la ejecuta. Lo hace con una mezcla de brutalidad comercial, unilateralismo estratégico y desprecio por el derecho internacional que confirma la tendencia más salvaje. El presidente de Estados Unidos no cree en el orden liberal; su único credo es la propiedad. Para él, todo lo que es valioso debe ser controlado, comprado o sometido. Territorios, rutas comerciales, materias primas, aliados. El ejemplo que viene a continuación es Groenlandia. Cuanto antes nos demos cuenta de la clase de cuatrero que es, primero conoceremos el verdadero peligro al que nos enfrentamos. No hay nada que haga crecer más a un matón que la debilidad de sus víctimas. Respeto significa miedo para este tipo de sujetos.
"América primero" ha pasado de ser un eslogan para convertirse en método. Y en ese método, el resto del mundo comparece como un mercado. La vieja lógica de esferas de influencia vuelve a imponerse sin el pudor diplomático de la Guerra Fría. Quién puede, toma y juega; quien no, mira y da tabaco como en aquellas partidas de cartas. Mientras Trump redefine las reglas desde la fuerza y Europa asiste paralizada a su propia marginalidad, Sánchez parece empeñado en representar un papel que no le han asignado. La política exterior no es un escenario para la vanidad ni para maquillar el fracaso y la corrupción interna, sino un instrumento para la defensa de intereses concretos amenazados. La doctrina Monroe, en la versión trumpista, es un recordatorio brutal de que el mundo vuelve a organizarse en torno a la fuerza. Europa no está preparada para ese mundo. España, menos aún.
