Opinión
Una historia muy americana
La historia de los pueblos se reinventa sin cesar para parecer distinta, pero el genio que la mueve apenas cambia. En 1898 Estados Unidos, todavía una potencia en ciernes, desata una guerra contra España para quedarse con los restos de su imperio, en el caso de la Isla de Cuba con un atentado de "falsa bandera" (el hundimiento del acorazado Maine) y el pretexto de apoyar la independencia de los cubanos. Tras la victoria marítima y la invasión se va haciendo cargo de los resortes de su economía, formalizándose la renuncia de España a los citados restos mediante el Tratado de París. En teoría Cuba alcanzará la independencia, pero el Congreso norteamericano aprobará la Enmienda Platt (1901), que pone la llave de sus recursos en manos de la nueva potencia dominante y consagra su derecho a intervenir en los asuntos de Cuba. Su contenido será incorporado a la nueva constitución cubana (1902).
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Noche de Reyes ajetreada para los bomberos: lucha intensa contra dos voraces incendios en casas de Muros de Nalón y Grado, donde los vecinos evitaron una tragedia
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café