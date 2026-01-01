Olvidado Pablo Iglesias

Me lo pregunto porque realmente no lo sé. Y probablemente la razón sea muy simple. Lo que sí parece claro es que el actual PSOE no quiere saber nada de su pasado, no vaya a ser que la historia enturbie la imagen de su presente. Tal vez esa sea la única explicación de que lo que, normalmente, hubiera sido la celebración del "año Pablo Iglesias" se limitara a un sencillo acto con el líder de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente Sánchez en la sede del sindicato, como si quisieran reducirlo a la intimidad. Aunque también puede ser que no se quisiera hacer sombra al "año Franco".

En el acto conjunto de Álvarez y Sánchez el protagonismo del fundador fue escaso. Dio la impresión de que ninguno de los dos tenía mucho conocimiento de la figura de Pablo Iglesias. Sólo Álvarez deslizó algún tópico en homenaje al "abuelo", tipo "era un hombre bueno" y "su legado sigue vigente". Pero Sánchez casi hasta se olvida de mencionarlo. Aprovechó la ocasión para loar los grandes logros alcanzados desde que es presidente del Gobierno.

El hecho de que a Pablo Iglesias hubiera que añadirle el segundo apellido –Posse– para distinguirlo de su recién llegado tocayo, Pablo Iglesias –Turrión–, que se ha quedado con el nombre, ya hacía sospechar que al PSOE de hoy no le interesaba sacar mucho a relucir la figura de su fundador y sus sucesores. Como si pretendiera hacernos creer que el partido nació con Sánchez, si acaso con el antecedente histórico de Zapatero, único precedente autorizado.

La casualidad quiso que el aniversario me sorprendiera leyendo "Crónicas del adiós", una antología de textos de Indalecio Prieto. Varios de esos cincuenta textos están dedicados precisamente a Pablo Iglesias, y su lectura sería muy recomendable para los dirigentes del PSOE de 2026. "Iglesias echó los cimientos de una organización política sin precedentes en España" -escribe Prieto-. "Ninguna otra [organización] tuvo tanto volumen y consistencia como el Partido Socialista Obrero de España y la Unión General de Trabajadores. Su solidez es tal que serían necesarias muchas insensateces -¡muchísimas!- para quebrantarla".

El artículo fue publicado en el año 1935 en "El Liberal". Y hay que reconocer que, a pesar de las muchas insensateces de las que ha sido víctima desde entonces hasta ahora, el partido no se ha quebrado, aunque sus últimos resultados electorales ofrecen síntomas de cierta fragilidad.

Los actuales líderes socialistas podrían encontrar consuelo y consejo en determinados pasajes de los artículos de Indalecio Prieto. Algunos son especialmente ilustrativos como cuando recuerda una frase que le dijo el periodista Manuel Bueno, director del "Avance" ovetense: "El político, y de modo especial el gobernante, ha de comer tres o cuatro sapos vivos todos los días". A lo que Prieto apuntilla: "A mí me ha tocado una ración de sapos vivos mucho más copiosa".

No está de más tampoco reconocer, como él reconocía, tras sus tiempos de ministro, que "el Gobierno es una campana neumática que, haciendo el vacío, impide recibir sensaciones del exterior".

El olvido interesado del pasado no es patrimonio de la izquierda. Hace cien años, tan solo cuatro días después de la muerte de Pablo Iglesias, fallecía Antonio Maura, probablemente uno de los políticos más importantes de las primeras décadas del siglo XX y uno de los grandes referentes del conservadurismo español. ¿Alguien ha tenido noticia de alguna conmemoración del PP o fundación afín? Yo, no.

Queda como consuelo la publicación de la biografía "Antonio Maura. El estadista en su laberinto" (Cátedra), excelente trabajo de la catedrática María Jesús González. Y en el caso de Pablo Iglesias, siempre podemos leer los textos que le dedicó Indalecio Prieto, recogidos por el editor Luis Sala González en el volumen "Crónicas del adiós".

Es curioso el recelo que muestran los partidos, y sus responsables, hacia su pasado, como si se avergonzaran de dónde vienen. Como si quisieran esconder en un desván a sus padres y abuelos. Cada generación quiere ser la primera, pero no es consciente del patrimonio que está despreciando, de lo mucho que podrían enriquecerse gracias a los que les abrieron el camino para que estén donde están.