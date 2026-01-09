Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Opinión

Francisco García

Francisco García

Trump, el sheriff de "Sin perdón"

Quién protege a los buenos del sheriff malo

Donald Trump cabalga de nuevo por la pradera global como el sheriff de “Sin perdón”: estrella brillante en el pecho, Colt al cinto y una sonrisa torcida que promete justicia al tiempo que reparte culatazos. Representa el papel del alguacil tosco de la película de Eastwood en su versión bravucona y pendenciera, convencido de que la ley es una extensión del dedo índice. La norma no se cumple: se impone. Primero dispara y luego pregunta.

En este pueblo polvoriento que llamamos mundo, la gente no duerme tranquila por culpa de los cuatreros de siempre —Maduro, Putin y otros forajidos con polvo y sangre en las espuelas—, pero especialmente por el tipo que asegura venir a protegerlos. Porque este sheriff no distingue entre orden y capricho: multa, amenaza, sanciona y dicta la ley a su conveniencia.

El Far West vuelve a estar de moda y, como entonces, todo gira en torno al botín. Hoy no se trata de vetas doradas, sino de tierras raras: las nuevas pepitas de la globalización que prometen poder, chips y supremacía. Quien controle la mina manda, y Trump lo sabe. Por eso levanta aranceles como cercas, dispara decretos como balas y decide quién bebe agua y quién mastica polvo.

La ironía es que el defensor de la ley se ha convertido en el pistolero que desenfunda más rápido No busca paz, sino duelo. Y mientras el sheriff presume de orden, el pueblo aprende una vieja lección del Oeste: cuando la justicia depende del humor del que porta la placa, más vale esconder el oro… y rezar para que no te pille la ráfaga en la calle.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents