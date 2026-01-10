Opinión
Cogiendo la sartén por donde quema
A estas alturas de la "legislatura" es ya evidente que la alianza con los nacionalismos, en especial el soberanismo catalán, ha sido el fuego en que Sánchez ha ido quemando los muebles, tras usarlo para alumbrar su mayoría. Un 50% de voluntad de reintegrar a Catalunya al Estado –formalizada con el Gobierno Illa– y otro 50% (pongamos) de puro oportunismo se han visto zarandeados por el sistemático acoso del PP, sí, pero también por la oposición del Estado profundo y de buena parte de la sociedad española, rearmada en su propio nacionalismo tras la herida causada por la desleal, arrogante e irresponsable aventura separatista. La extrema cercanía política de la corrupción ha sido el colofón, pero la quiebra es anterior. Ahora Sánchez debería terminar la faena de legislatura y convocar cuanto antes, sin intentar prolongarse echando leña propia (y de los suyos) a la misma pira.
