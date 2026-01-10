Opinión
La financiación
Lo peor de todo es que el Gobierno insista en vender el nuevo acuerdo de financiación autonómica con ERC como un pacto moderno, solidario y beneficioso para todas las comunidades autónomas. Un milagro contable en el que todos ganan y nadie pierde. Pero basta rascar mínimamente la superficie del relato oficial para comprobar que estamos ante otro ejercicio de ingeniería política al servicio de una minoría decisiva, no del interés general. Este acuerdo nace con un pecado original y es que más que a una necesidad del sistema responde a una nueva urgencia de Pedro Sánchez, que sigue negociando a duras penas su continuidad en La Moncloa. Cuando la supervivencia política depende de ERC, el resultado es previsible, salta a la vista: Cataluña obtiene un trato singular, mientras el resto de comunidades son invitadas a creer en una prosperidad compartida que nadie sabe explicar con cifras claras.
El modelo sí parece claramente asimétrico; Cataluña avanza hacia un esquema cuasi-confederal, con mayor capacidad de recaudar y gestionar impuestos, mientras el Estado asume el papel de financiador de última instancia. El resultado es que Cataluña decide más y aporta menos al fondo común, el resto compensa el desequilibrio. El Gobierno asegura que ninguna comunidad perderá recursos. Igual es cierto técnicamente y a corto plazo. Sin embargo lo que se evita decir es que si una parte se queda con una porción mayor del pastel, el resto solo puede ganar si el pastel crece indefinidamente. Y eso más que política económica, es pensamiento mágico. En un país con deuda estructural, presión fiscal creciente y servicios públicos tensionados, prometer beneficios universales es una irresponsabilidad. El Ejecutivo insistirá en que todos ganan, como si repetir una consigna pudiera sustituir a la evidencia. Como si los ciudadanos no entendieran que la igualdad entre españoles jamás puede sostenerse sobre privilegios territoriales. La política supeditada al interés personal es un verdadero asco.
