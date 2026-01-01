Las chicas de Hawkins se crecen

Las chicas de Hawkins están crecidas. Han ido a más y más, hasta terminar absolutamente empoderadas. Las protagonistas femeninas de "Stranger Things" han ganado complejidad de temporada en temporada, ocupando cada vez más espacio argumental y cada vez más decisivas en el avance de la trama, más independientes y fuertes, más sabias y sensatas, hasta convertirse en las heroínas absolutas del final de la serie.

Las que empezaron siendo víctimas se han sacudido sus traumas y se han adueñado de su destino, las que afrontaron pérdidas a lo largo de la historia han elaborado su duelo y son ahora mejores, las tímidas están seguras de sí mismas y las miedosas se han envalentonado. Sin ellas, la serie nunca hubiera llegado a un desenlace tan airosa ni tan contundentemente.

Quizás la estrategia argumental estaba bien medida, cerrada de antemano por los hermanos Duffer, calculando las potenciales audiencias y estimando las tendencias del mercado audiovisual, o tal vez haya sido el devenir de la propia historia, de forma más espontánea, la que ha ido forjando la personalidad de los personajes, o puede que los guionistas se hayan dejado llevar por las transformaciones sociales impulsados por el movimiento feminista en estos últimos años.

La serie, que ya es legendaria, ha avanzado a lo largo de los últimos diez años, una década en la que el mundo ha cambiado mucho, sobre todo han cambiado las mujeres y especialmente las niñas.

Los 80, la época en la que transcurre la serie, no era tan benéfica para las chicas. No llegábamos tan lejos con tanta espontaneidad, ni nos desempeñábamos con tanta seguridad. Los roles eran más rígidos y había más barreras que superar, algunas autoimpuestas. El cambio había empezado, pero las discriminaciones del pasado aún pesaban.

Desde entonces, durante estos últimos cuarenta años, muchas cosas extrañas han ido sucediéndoles a las mujeres hasta llegar aquí. Muchos secretos han sido desvelados y muchas mujeres ha descubierto su fuerza. Han comprobado cuánto poder estaba contenido en su interior y cuántas maravillas estaban a su alcance si atravesaban el miedo.

El de hoy no es el mejor mundo posible, desde luego, pero si en algo es mejor para las mujeres es porque, como los protagonistas de "Stranger Things", elegimos creer.